Satelitski snimci pokazali su veliku naftnu mrlju koja se širi u blizini iranskog ostrva Harg, jednog od najvažnijih izvoznih terminala za naftu u Iranu, prenela je sirijska državna novinska agencija SANA.

Prema navodima kompanije "Orbital EOS", specijalizovane za praćenje izlivanja nafte, mrlja je do četvrtka zahvatila područje veće od 20 kvadratnih milja, odnosno oko 52 kvadratna kilometra.

Naftna mrlja na ostrvu Harg Foto: SANA

Mrlja se širi prema saudijskim vodama


Izveštaji pokazuju da se naftna mrlja širi južno, prema teritorijalnim vodama Saudijske Arabije. Uzrok izlivanja, koje je registrovano uz zapadnu obalu ostrva Harg, za sada nije poznat.

Stručnjaci upozoravaju da bi dalje širenje moglo izazvati ozbiljne ekološke posledice u Persijskom zalivu, posebno zbog osetljivog morskog ekosistema i značaja tog područja za globalni energetski sektor.

Ostrvo Harg u Persijskom zalivu pripada Iranu, a pojavili su se nagoveštaji da SAD spremaju iskrcavanje i osvajanje ovog strateškog ostrva i najvećeg naftnog terminala Irana, preko kojeg se ukrcava skoro 90 % iranske nafte i prevozi dalje širom sveta.  Foto: Google Earth

Harg je ključna tačka iranskog izvoza nafte


Ostrvo Harg predstavlja najvažniji iranski naftni terminal i centralnu tačku za izvoz energenata iz te zemlje. Na ostrvu se nalaze veliki naftovodi, skladišta nafte i prateća infrastruktura koja ima ključnu ulogu u iranskoj ekonomiji.

Incident dolazi u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku i rastuće zabrinutosti zbog bezbednosti energetskih ruta u regionu.

Zvanične informacije o eventualnoj šteti, kao ni detalji o mogućem uzroku izlivanja, još nisu objavljeni, navodi SANA.

(Kurir.rs/SANA/Preneo: V.M.)

