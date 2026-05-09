Govoreći pred stotinama pripadnika vojske i uz prisustvo nekoliko stranih lidera, ruski predsednik je rekao da vodi "pravedan rat" i nazvao je Ukrajinu "agresivnom silom" koju "naoružava i podržava ceo blok NATO-a".

Njegove izjave dolaze u trenutku kada su širom Rusije održane proslave povodom najvećeg državnog praznika, koji obeležava pobedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Nemačkom.

Uoči obeležavanja, Rusija i Ukrajinasu se dogovorile o trodnevnom prekidu vatre, koji je najavio američki predsednik Donald Tramp u petak. Po prvi put posle više godina, na paradi u Moskvi nisu učestvovala oklopna vozila niti balističke rakete.

Ipak, pod pojačanim merama bezbednosti, vojnici su marširali u ešalonima preko Crvenog trga. Putin je u svom govoru najpre odao počast palim sovjetskim vojnicima u Drugom svetskom ratu.

- Veliko delo generacije pobednika inspiriše vojnike koji danas ostvaruju ciljeve specijalne vojne operacije - rekao je, misleći na rat u Ukrajini.

- Oni se suočavaju sa agresivnom silom naoružanom i podržanom od celog bloka NATO-a. I uprkos tome, naši heroji napreduju.

Nakon govora usledili su topovski plotuni, a zatim muzika vojnog orkestra i intoniranje ruske himne i vojnih marševa. Iza Putina je stajao beloruski lider Aleksandar Lukašenko.

Među prisutnima su bili i predsednik Laosa, Tongloun Sisoulith, kralj Malezije Sultan Ibrahim, predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev i predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev.

Slovački premijer Robert Fico takođe je viđen kako se sastaje sa Putinom u Kremlju pre parade. Ove godine je došlo znatno manje stranih lidera nego na 80. godišnjicu prošle godine.

Posle ceremonije, Putin je zajedno sa stranim liderima položio vence na Grob neznanog junaka, a potom prisustvovao prijemu u Kremlju.

U isto vreme, proslave su održane i u drugim gradovima na istoku Rusije, uključujući Vladivostok, gde je organizovan marš "Besmrtnog puka" - šetnja u znak sećanja na veterane.

Neke parade su uključivale i vojna vozila, ali uglavnom iz Drugog svetskog rata, dok su druge manifestacije otkazane. Ruska invazija na Ukrajinu traje od 2022. godine i već je ušla u svoju petu godinu.

Iako su prethodnih godina na paradi učestvovala teška vojna sredstva poput tenkova i raketa, ovogodišnja parada je značajno smanjena zbog operativne situacije i bezbednosnih pretnji, uključujući opasnost od ukrajinskih dronova.

I Rusija i Ukrajina su međusobno optuživale jedna drugu za kršenje prekida vatre tokom ovih dana.