Mediji u Mjanmaru preneli su danas da je otkriven ogroman rubin od 11.000 karata, jedan od najvećih ikada pronađenih u ovoj zemlji jugoistočne Azije, poznatoj po dragim kamenjima.

Izvađen iz regiona Mogok na severu, rubin je "izuzetno veliki, redak i teško ga je pronaći", saopštile su tamošnje vlasti.

- Džinovski rubin ima crvenkasto-ljubičastu boju sa žućkastim nijansama i smatra se da je visokog kvaliteta - dodale su vlasti.

Iako je manji od sličnog rubina od 21.450 karata otkrivenog u istom području 1996. godine, ovaj dragulj je vredniji "zbog svoje boje, jasnoće i ukupnog kvaliteta", navela je vlada.

Carevi, kraljevi i vojskovođe dugo su se borili za kontrolu nad dolinom Mogok u regionu Mandalaj, domu izvanrednih rubina poznatih kao "golubija krv".

To drago kamenje je među najskupljim na svetu. Dragulji najvišeg kvaliteta mogu dostići nekoliko milione dolara.