Slušaj vest

Ekston, samo tri metra, toliko su se dva ruska satelita približila jedan drugom u Zemljinoj orbiti krajem aprila. Oba jure kroz svemir brzinom od oko 28.000 kilometara na sat, brže od bilo kog aviona. Pa ipak, u odnosu jedan na drugi, KOSMOS 2581 i KOSMOS 2583 bili su praktično nepomični.

Ovaj precizni manevar je čak privukao pažnju stručnjaka za svemirski nadzor. Ono što na prvi pogled deluje kao tehničko remek-delo postavlja se ključno pitanje: Šta Rusija testira tamo gore?

Kompanija COMSPOC, američka firma koja se bavi nadzorom svemirskih aktivnosti, prijavila je ovaj događaj krajem aprila 2026. godine na platformi X.

Dešavanje se dogodilo u niskoj orbiti oko Zemlje (LEO), a osim satelita KOSMOS 2581 i KOSMOS 2583, učestvovao je i KOSMOS 2582, kao i mali podsatelit koji je oslobodio 2583, nazvan "Objekat F".

Podaci radarskog praćenja potiču od kompanije LeoLabs, a analizu je uradio COMSPOC, saopšteno je početkom maja na mreži X.

Ruski sateliti približili se na tri metra - i to nije slučajno

Vrhunac događaja u niskoj orbiti bio je kada su se KOSMOS 2581 i KOSMOS 2583 približili na svega oko tri metra - i to nije bila slučajnost.

"KOSMOS 2583 je izveo nekoliko finih manevara kako bi održao ovu blisku konfiguraciju", navodi se u objavi.

Istovremeno, KOSMOS 2582 je ostao na udaljenosti manjoj od 100 kilometara od formacije. "Objekat F" je prošao pored 2582 na udaljenosti od 15 kilometara, a pored 2581 na udaljenosti od deset kilometara - bez ikakvog manevrisanja.

Takvi precizni manevri u svemiru izuzetno su zahtevni.

Sateliti putuju brzinom od nekoliko kilometara u sekundi. Sitne promene kursa pri ovim brzinama mogu imati fatalne posledice. Približavanje na tri metra pri toj brzini zahteva naprednu tehnologiju upravljanja, precizne proračune orbite i komunikaciju u realnom vremenu.

RPO tehnologija može biti civilna i vojna

Tri satelita KOSMOS lansirana su u februaru 2025. godine i, prema COMSPOC-u, od tada su više puta izvodili takozvane RPO manevre - što znači "Operacije sastanka i približavanja".

"Od kraja 2025. godine do sada pratili smo kako su isti KOSMOS sateliti izvodili RPO sa 3 objekta. Šta god Rusija testira, to je veoma napredno", piše tim na X.

Ali za šta se razvijaju ove mogućnosti?RPO tehnologije mogu se koristiti u civilne svrhe - na primer, za održavanje i popravku satelita, dopunjavanje gorivom u orbiti ili uklanjanje svemirskog otpada.

Međutim, iste ove tehnologije omogućavaju i vojne primene: inspekciju, ometanje ili onesposobljavanje neprijateljskih satelita. Rusija još nije izdala zvaničnu izjavu u vezi sa svrhom misija KOSMOS.

Sateliti KOSMOS su i ranije izazivali sumnje

Ovo nije prvi put da ruski sateliti KOSMOS izazivaju pažnju. Ranije je i KOSMOS 2499 bio predmet spekulacija jer se verovalo da može da "prati" i potencijalno onesposobi druge letelice. Kasnije se raspao u orbiti i stvorio dodatni svemirski otpad.

Međunarodna zajednica sa sve većom pažnjom prati takve satelitske manevre. Organizacije poput COMSPOC i LeoLabs doprinose takozvanoj "svesti o svemirskom domenu". U vreme kada su sateliti neophodni za komunikaciju, navigaciju i vojno izviđanje, pitanje ko šta radi u orbiti postaje sve važnije.