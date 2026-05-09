"ŠTA GOD DA TESTIRAJU, VEOMA JE NAPREDNO" Rusija izvela zastrašujuć manevar, stručnjaci šokirani neverovatnom preciznošću, odmah je stiglo upozorenje
Ekston, samo tri metra, toliko su se dva ruska satelita približila jedan drugom u Zemljinoj orbiti krajem aprila. Oba jure kroz svemir brzinom od oko 28.000 kilometara na sat, brže od bilo kog aviona. Pa ipak, u odnosu jedan na drugi, KOSMOS 2581 i KOSMOS 2583 bili su praktično nepomični.
Ovaj precizni manevar je čak privukao pažnju stručnjaka za svemirski nadzor. Ono što na prvi pogled deluje kao tehničko remek-delo postavlja se ključno pitanje: Šta Rusija testira tamo gore?
Kompanija COMSPOC, američka firma koja se bavi nadzorom svemirskih aktivnosti, prijavila je ovaj događaj krajem aprila 2026. godine na platformi X.
Dešavanje se dogodilo u niskoj orbiti oko Zemlje (LEO), a osim satelita KOSMOS 2581 i KOSMOS 2583, učestvovao je i KOSMOS 2582, kao i mali podsatelit koji je oslobodio 2583, nazvan "Objekat F".
Podaci radarskog praćenja potiču od kompanije LeoLabs, a analizu je uradio COMSPOC, saopšteno je početkom maja na mreži X.
Ruski sateliti približili se na tri metra - i to nije slučajno
Vrhunac događaja u niskoj orbiti bio je kada su se KOSMOS 2581 i KOSMOS 2583 približili na svega oko tri metra - i to nije bila slučajnost.
"KOSMOS 2583 je izveo nekoliko finih manevara kako bi održao ovu blisku konfiguraciju", navodi se u objavi.
Istovremeno, KOSMOS 2582 je ostao na udaljenosti manjoj od 100 kilometara od formacije. "Objekat F" je prošao pored 2582 na udaljenosti od 15 kilometara, a pored 2581 na udaljenosti od deset kilometara - bez ikakvog manevrisanja.
Takvi precizni manevri u svemiru izuzetno su zahtevni.
Sateliti putuju brzinom od nekoliko kilometara u sekundi. Sitne promene kursa pri ovim brzinama mogu imati fatalne posledice. Približavanje na tri metra pri toj brzini zahteva naprednu tehnologiju upravljanja, precizne proračune orbite i komunikaciju u realnom vremenu.
RPO tehnologija može biti civilna i vojna
Tri satelita KOSMOS lansirana su u februaru 2025. godine i, prema COMSPOC-u, od tada su više puta izvodili takozvane RPO manevre - što znači "Operacije sastanka i približavanja".
"Od kraja 2025. godine do sada pratili smo kako su isti KOSMOS sateliti izvodili RPO sa 3 objekta. Šta god Rusija testira, to je veoma napredno", piše tim na X.
Ali za šta se razvijaju ove mogućnosti?RPO tehnologije mogu se koristiti u civilne svrhe - na primer, za održavanje i popravku satelita, dopunjavanje gorivom u orbiti ili uklanjanje svemirskog otpada.
Međutim, iste ove tehnologije omogućavaju i vojne primene: inspekciju, ometanje ili onesposobljavanje neprijateljskih satelita. Rusija još nije izdala zvaničnu izjavu u vezi sa svrhom misija KOSMOS.
Sateliti KOSMOS su i ranije izazivali sumnje
Ovo nije prvi put da ruski sateliti KOSMOS izazivaju pažnju. Ranije je i KOSMOS 2499 bio predmet spekulacija jer se verovalo da može da "prati" i potencijalno onesposobi druge letelice. Kasnije se raspao u orbiti i stvorio dodatni svemirski otpad.
Međunarodna zajednica sa sve većom pažnjom prati takve satelitske manevre. Organizacije poput COMSPOC i LeoLabs doprinose takozvanoj "svesti o svemirskom domenu". U vreme kada su sateliti neophodni za komunikaciju, navigaciju i vojno izviđanje, pitanje ko šta radi u orbiti postaje sve važnije.
Ruske satelitske operacije ostaju bez objašnjenja, ali njihova preciznost pokazuje da se u svemiru ne samo posmatra - već i vežba. Slične aktivnosti primećene su i kod SAD i Kine, koje takođe testiraju bliske manevre sa satelitima drugih država.
(Kurir.rs/Mondo)