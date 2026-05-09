Kamere su zabeležile zastrašujući trenutak kada je matador uboden u prepone, dok je užasnuta publika posmatrala kako mu se rogovi bika zarivaju u telo.

Albert Duran (36) bori se za oporavak u bolnici nakon ovog zastrašujućeg incidenta, koji se dogodio u nedelju tokom poslednjeg kruga kvalifikacija za "Kup Šenel" u Španiji.

Na dramatičnom snimku jasno se vidi trenutak kada bik podiže glavu i zariva rogove u Duranove prepone, odbacujući ga u vazduh.

Publika u areni u Valdemoru u užasu se povlačila dok je povređeni matador jedva uspevao da se tetura i beži od razjarene životinje. Dok je bik nekoliko puta snažno bacao matadora u vazduh, iz publike su se čuli jezivi krici.

Snimak može biti uznemirujuć!

Hitna operacija i neočekivane komplikacije

Duran je hitno prebačen u bolnicu, gde su hirurzi odmah obavili operaciju zbog teških povreda testisa. Iako je prva intervencija prošla bez komplikacija, lekari su kasnije otkrili opasan krvni ugrušak u jednoj nozi.

Ovaj neočekivani problem primorao je matadora da se podvrgne još jednom hitnom zahvatu. Trenutno se nalazi na odeljenju intenzivne nege, a njegovo stanje se opisuje kao stabilno i ide ka boljem.

Krvavi niz u španskim arenama

Ovaj jezivi incident dogodio se usred serije brutalnih napada u španskim arenama za borbu bikova. U odvojenom incidentu, matador Raul Ruiz teško je povređen kada mu je razjareni bik zario rog duboko u butinu.

Životinja se iznenada okrenula i iskoristila svu svoju težinu i silinu zaleta, probivši mu desnu nogu rogom u dubini od čak 25 centimetara.

Od siline udarca, Ruiz je poleteo u vazduh, a zatim pao na pesak, previjajući se od bolova dok su mu pomoćnici trčali u susret. Užas se odigrao u prepunoj areni "Las Ventas" u Madridu, tokom uvodne borbe lokalne manifestacije.

Povređen i "Kralj bikova"

U još jednom jezivom incidentu, teške povrede zadobio je i Morante de la Puebla, jedan od najslavnijih španskih matadora. Čuveni "Kralj bikova" je 19. aprila hitno prebačen iz seviljske arene u bolnicu, nakon što mu je bik zario rog u retkum.

Životinja se opasno pozicionirala, ignorisala matadorov plašt i napala ga u visini kukova. Rog je duboko prodro, nanevši mu teške unutrašnje povrede.

Govoreći iz bolničkog kreveta nakon izlaska sa intenzivne nege, Morante je priznao: „Ovo je nesumnjivo bio najbolniji ubod koji sam doživeo u svojoj karijeri. Bilo je zaista mučno. Osetio sam to, tražio je krv.“

Smrtonosni rizici koride

Da je ovaj sport itekako smrtonosan, potvrđuje i tragedija iz prošlog meseca, kada je bivši matador Rikardo Ortiz (51) nasmrt proboden uoči borbe bikova u Malagi.