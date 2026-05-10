Robert Filip Hansen - FBI agent po danu, dvostruki agent po noći. Na prvi pogled, bio je primeran službenik, posvećen zakletvi da štiti

zakon i bezbednost svoje zemlje. Ipak, decenijama je tajno radio za Ruse, postavši tako simbol jedne od najspektakularnijih izdaja u

istoriji američke kontraobaveštajne službe. Njegove aktivnosti ugrozile su nacionalnu bezbednost, izdale poverenje kolega i koštale

SAD milione dolara i poverljivih informacija, a uz njegovo ime i danas na zvaničnom sajtu FBI stoji tvrdnja da je on agent koji je naneo

najviše štete birou za gotovo 120 godina njegovog postojanja.

Hansen je uhapšen 18. februara 2001. i optužen za špijunažu u korist Rusije i bivšeg Sovjetskog Saveza. Pod pseudonimom Ramon

Garsija, prenosio je izuzetno poverljive podatke u zamenu za više od 1,4 miliona dolara u gotovini, bankarskim transferima i

dijamantima. Njegove špijunske aktivnosti počele su 1985, kada je, zahvaljujući pozicijama u kontraobaveštajnim odeljenjima, imao

pristup najstrože čuvanim dokumentima i informacijama. Kroz šifrovanu komunikaciju, tajne predaje i druge metode, Hansen je

otkrivao podatke KGB-u, a kasnije i ruskom SVR, ugrožavajući brojne kolege, istražne postupke i tehničke operacije od izuzetnog

značaja.

Foto: PAUL J. RICHARDS / AFP / Profimedia

Zbog iskustva i obučenosti, Hansen je decenijama prolazio neprimećeno, iako su povremene sumnjive aktivnosti izazivale pažnju

nadležnih. Prava prekretnica nastala je tokom 2000, kada su FBI i CIA uspeli da dobiju originalne ruske dokumente koji upućuju na

američkog špijuna - što je konačno potvrdilo sumnju da je Hansen dvostruki agent.

Da bi ga uhvatili na delu, FBI je pripremio tajni plan. Hansen je premešten u sedište FBI, u kancelariju opremljenu kamerama i

mikrofonima, a njegov asistent Erik O’Nil bio je zadužen da beleži svaki njegov korak. Do februara 2001, više od 300 ljudi nadgledalo je

Hansena - od trenutka kada je izlazio iz kuće, do ulaska na posao i nazad.

Foto: FBI / Zuma Press / Profimedia

Na dan hapšenja, Hansen je otišao do Fokston parka da izvrši tajnu predaju poverljivih dokumenata. Čim se vratio ka

automobilu, afenti FBI su ga uhapsili. Na sudu je priznao krivicu za 15 tačaka špijunaže 6. jula 2001, a 10. maja 2002. osuđen je na

doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog puštanja. Hansen je preminuo 5. juna 2023. u 79. godini.

Hansen je položio zakletvu da će "podržavati i braniti ustav SAD od svih neprijatelja, stranih i domaćih", ali je izdao poverenje FBI i

svoje zemlje. Umesto da štiti najosetljivije državne tajne, on ih je zloupotrebio - postavši simbol najveće izdaje u istoriji američke

kontraobaveštajne službe.