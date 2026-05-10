Dok pregovori između Amerike i Irana ulaze u ključnu fazu, mala ali uticajna ultrakonzervativna frakcija pojačala je napore da sabotira mogući dogovor sa Vašingtonom, dodatno podstičući tvrdnje predsednikaDonalda Trampa o podelama unutar Islamske Republike.

Ta grupa deli Trampovo mišljenje da je nuklearni sporazum iz 2015. između Irana i svetskih sila bio greška, ali iz potpuno drugačijih razloga. Njihovi stavovi su toliko neprijateljski prema Zapadu, čak i po standardima iranskih tvrdolinijaša, da režim za sada nije uspeo da ih obuzda, piše CNN.

Dok novo iransko rukovodstvo pokušava da pokaže jedinstvo suočeno sa najtežom egzistencijalnom pretnjom u istoriji režima, ultraradikalna grupa pojačala je aktivnosti u medijima, parlamentu i na ulicama kako bi sprečila sporazum sa SAD. Tvrde da Iran može da postigne povoljan dogovor samo ako porazi Vašington.

Grupa poznata kao "Džebhe-je Pajdari", odnosno "Front otpora", među analitičarima se često opisuje kao grupa "superrevolucionara" koji sebe vide kao čuvare vrednosti revolucije iz 1979. godine, kojom je srušen prozapadni šah i uspostavljen autoritarni režim zasnovan na šiitskoj islamističkoj ideologiji.

- Oni otpor prema SAD i Izraelu vide kao večnu borbu. Veruju u šiitsku državu koja mora da opstane do kraja vremena i veoma su fanatični kada je reč o toj religijskoj ideologiji - rekao je za CNN Hamidreza Azizi iz Nemačkog instituta za međunarodne i bezbednosne poslove.

Jačanje te grupe kao jednog od najglasnijih protivnika približavanja SAD tokom poslednja dva meseca otkriva unutrašnje borbe za moć u Iranu nakon smrti Alija Hamneija, koji je ubijen krajem februara, prvog dana rata.

Dok Teheran vodi mirovne pregovore sa ogromnim ulozima, njihov ishod mogao bi da odredi koja će frakcija dominirati u sledećoj fazi Islamske Republike.

Iranski zvaničnici poslednjih mesec dana pokušavaju pažljivo da balansiraju između pregovora sa Trampom i smirivanja moćnih unutrašnjih frakcija, uključujući Front otpora. Uključivanje članova te grupe u razgovore sa američkim pregovaračima u Pakistanu prošlog meseca protumačeno je kao pokušaj Teherana da pokaže unutrašnje jedinstvo.

Uprkos tome, grupa je postajala sve glasnija u kritikama pregovarača, a stručnjaci tvrde da je upravo to podstaklo Trampa da prošlog meseca iransko rukovodstvo opiše kao "rascepkano" i "u rasulu".

Iranski lideri, uključujući novog vrhovnog vođu Modžtabu Hamneija, nakon Trampovih izjava pokušali su da pokažu jedinstvo, ali je tvrdolinijaška grupa nastavila da produbljuje podele optužujući pregovarače za nelojalnost Islamskoj Republici.

Mnogi unutar grupe smatraju da je samo razmatranje sporazuma sa SAD čin kapitulacije.

- Shvatili su da ih ništa ne košta ubijanje naših vođa, komandanata i najmilijih - navodi portal Raja News, povezan sa Frontom otpora.

- Shvatili su da čak i ako ubiju našeg imama Alija Hamneija, ovde i dalje postoje grupe spremne da pregovaraju, rukuju se sa Stivom Vitkofom, Džej Di Vensom i Džaredom Kušnerom i osmehuju ubicama našeg mučeničkog imama - dodaje se.

Nije jasno koliku podršku grupa ima, ali jedan od njenih najpoznatijih članova, bivši šef nacionalne bezbednosti Saed Džalili, osvojio je 13 miliona glasova na izborima 2021. godine i završio na drugom mestu. Njegov brat Vahid Džalili visoki je funkcioner državne televizije IRIB.

Članovi grupe protive se pregovorima sa SAD zbog dubokih religijskih i ideoloških uverenja. Iranske zvaničnike optužuju za "kukavičluk" zbog pregovora za koje tvrde da će naneti "ogromnu štetu iranskom narodu". Njihovi protivnici, s druge strane, optužuju ih da preko medija puštaju nepotpune detalje mogućeg sporazuma.

Članovi grupe optužuju glavnog iranskog pregovarača Mohamada Bagera Galibafa za saradnju sa Amerikancima i pokušavaju da podstaknu javno nezadovoljstvo govorima na večernjim skupovima na ulicama.

Prema iranskim medijima, sedam poslanika povezanih sa grupom odbilo je da potpiše izjavu podrške pregovaračkom timu.

Jedan od poslanika Fronta otpora, Mahmud Nabavijan, učestvovao je u pregovorima u Islamabadu prošlog meseca, ali je kasnije javno izjavio da su pregovori o nuklearnom programu "strateška greška".

Potom je zatražio uklanjanje ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija iz pregovaračkog tima.

Nakon osam nedelja američkog i izraelskog bombardovanja koje je počelo krajem februara, grupa je kroz masovne proteste u Teheranu izgradila novi centar moći.

Hiljade najodanijih pristalica Islamske Republike, uključujući članove Fronta otpora, organizovale su skupove kako bi izvršile pritisak na novo rukovodstvo zemlje.

Duhovni vođa grupe, ajatolah Mohamad Taki Mesbah Jazdi, koji je umro 2021, bio je jedan od najradikalnijih klerika u zemlji. Bio je član Saveta stručnjaka, tela koje bira vrhovnog vođu, i vodio jedan od najbolje finansiranih obrazovnih instituta u Iranu.

Sadašnji duhovni vođa grupe je ajatolah Mahdi Mirbakiri, veoma uticajan visoki klerik kog su nekada smatrali mogućim kandidatom za vrhovnog vođu. Prema Aziziju, Mirbakiri ima "apokaliptične stavove" i želi da ubrza kraj vremena podsticanjem "rasprostranjenih sukoba" i "sveobuhvatnog obračuna" sa Zapadom.

Dok sve više umerenih Iranaca postaje frustrirano stanjem u zemlji, pri čemu neki završavaju u zatvoru, a drugi emigriraju, Front otpora uspeo je da privuče mlađu generaciju "revolucionarnih" Iranaca koji su nakon američkih i izraelskih napada postali još tvrđi u lojalnosti Islamskoj Republici.

- Brzo su iskoristili mlađe i ideološki motivisane ljude koji su sada na ulicama. Pokušavaju da se predstave kao ostvarenje ideje Alija Hamneija o stvaranju generacije mladih, pobožnih revolucionara sposobnih da nastave nasleđe Islamske Republike - rekao je Azizi.

Sve veća vidljivost grupe i pokušaji širenja podela izazvali su uzbunu u Iranu, pa su pojačani pokušaji da se ona izoluje. Iranski politički prostor dugo je podeljen, ali je Front otpora postao toliko razdornički faktor da su se protiv njega ujedinile čak i rivalske političke struje.

- Čini se da im se to ozbiljno obilo o glavu. Prave veliku buku i smatra ih se grupom koja je pomogla Izraelu i SAD da Iran predstave kao zemlju duboko podeljenu iznutra. Radikalna margina sada nailazi na otpor sa svih strana i postaje sve izolovanija - rekao je Mohamad Ali Šabani, urednik portala Amwaj.media.

Šabani smatra da tvrdolinijaši zapravo nisu protiv sporazuma sa SAD, već žele da baš oni budu ti koji će ga postići kako bi ojačali svoj uticaj i preuredili odnose moći u zemlji.