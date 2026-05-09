Na Bliskom Istoku primirje važi samo kao narativ za javnost. Prekid vatre između Amerike i Irana doveden je u pitanje posle jučerašnje razmene vatre između dve strane. Za to vreme, američki predsednik Donald Tramp tvrdi da je primirje i dalje na snazi. Rat traje i na ukrajinskom frontu.

Prof. dr Dragan Petrović naučni savetnik je gostujuči u emisiji "Puls Srbije vikend" istakao da je došlo do najvećeg sukoba od proklamovanog primirja. Pokazujući Ormunski moreuz na karti, objasnio je da se nalazi na najistočnijem delu Persijskog zaliva, te da je to veoma važan ogranak Indijskog okeana.

Dragan Petrović Foto: Kurir Televizija

- Za razliku od Gibraltara, Ormunski moreuz ima poprilično dugačku obalu, a sva tri ostrva u tom području pripadaju Iranu koji se nalazi u povoljnijoj poziciji za kontrolu čitavog moreuza. Zbog ovakve raspoređenosti, mogućnost napada na brodove je velika. Prilaz moreuzu imaju tri zemlje, ali je Iran u najboljoj poziciji - ispričao je Petrović.

Kao najvažniju iransku vojnu bazu izdvojio je Bander Abas. Na početku sukoba, Iranska mornarica imala je pet regata, tri korvete, dvadesetak većih brodova i na stotinu patrolnih čamaca, kao i flotilu manjih i većih podmornica. Donald Tramp proglasio je da je iranska mornarica sa većim brodovima uništena.

- Tri fregate su potopljene, jedna je oštećena a pretpostavlja se da je ostatak flote u bazama koje su poprilično skrovite zbog strukture terena - kaže Petrović.

Dodaje i da Iran kontroliše najveći deo moreuza, te da su mešunarodne teritorijalne vode, odnosno njegov središnji deo, posute minama:

- I jedna i druga strana mogu međusobno da se blokiraju, to važi i za Iran koji ima prednost u moreuzu.

Kako je prekršeno primirje?

Američka flota se koncentrisala u pravcu gde može da kontroliše brodove koji ulaze i izlaze iz Persijskog zaliva, međutim, Petrović tvrdi da ta kontrola nije previše moćna zbog same strukture vodenog terena:

- Iranske baze omogućavaju da se tik uz obalu i preko pakistanskih teritorijalnih voda izađe iz zaliva. On ima mnogo povoljniju situaciju. Do sada se primirje tolerisalo i nije bilo većih incidenata. Američki razarači su ušli u zonu posutu minama, nakon čega je došlo do vatre između desetina manjih brodića koji su krenuli u napad na razarače. Američka verzija je da su se razarači povukli neoštećeni, dok je iranska verzija da su razarači lakše ili teže oštećeni i to je za sada ono što znamo.

Stanje na frontu u Ukrajini





Primirje koje je sklopljeno između Ukrajine i Rusije zbog obeležavanja Dana pobede u Moskvi, juče nije poštovano. Naime, ukrajinske snage su sa rekordnim brojem dronova bombardovali nekoliko ruskih luka:

- Strateška situacija na frontu je takva da Rusi drže jednu mršavu pobedu u rukama. Oni drže 30% teritorije one velike Ukrajine računajući i Krim. Drže i delove o kojima se manje priča u javnosti, to su Humska, Harkovska i manji deo Dnjepopetrovske oblasti. Ukrajinci nemaju snage to da povrate i ta strateška stvar je evidenta, izgubili su četvrtinu teritorije - kaže Petrović.

