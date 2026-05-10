Spasilački timovi pronašli su posmrtne ostatke Antonija Polija iz Fort Lauderdalea na Floridi u gusto pošumljenom području, a povrede odgovaraju napadu medveda, piše BBC. Uprava nacionalnih parkova zatvorila je deo staze gde je telo pronađeno.

Smrtonosni napadi medveda u Sjedinjenim Državama su retki, ali stručnjaci upozoravaju da životinje postaju sve odvažnije i gube strah od ljudi jer im naselja i kampovi postaju laki izvori hrane.

Nacionalni park Glacier poznat je kao "zemlja medveda" zbog velike populacije grizlija (smeđih medveda), a na tom području su česti i crni medvedi.

Uprava parka saopštila je da je poslednji napad medveda u kojem je čovek povređen zabeležen u avgustu 2025, dok se poslednji smrtonosni napad na tom području dogodio 1998. godine.

Prema studiji objavljenoj u časopisu Journal of Wildlife Management, u Severnoj Americi je od 1900. do 2009. godine u napadima crnog medveda stradalo 63 ljudi.

U odvojenom incidentu, u ponedeljak su u napadu medveda povređena dva planinara u Nacionalnom parku Jeloustoun, koji se prostire na području Vajominga, Montane i Ajdaha.

(Kurir.rs/BBC)

