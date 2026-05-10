Španska policija objavila je fotografije najveće zaplene kokaina u evropskoj istoriji nakon što je početkom maja presrela brod kod Kanarskih ostrva.

Pripadnici elitne jedinice Civilne gardije ukrcali su se 1. maja na brod Arkonijan, dug 90 metara, koji plovi pod zastavom Komora, i pronašli 27 tona kokaina.

Vrednost zaplenjene droge procenjuje se na više od 812 miliona evra.

Policija je danas objavila fotografije ogromne količine zaplenjenog kokaina složenog u madridskom doku, kao i oružja pronađenog na brodu.

Visoki sud u Španiji objavio je da je svih 23 člana posade pritvoreno bez prava na kauciju.

Među njima je šest državljana Holandije i Surinama koje je policija pronašla sakrivene tokom racije na brodu, dok je ostalih 17 članova posade sa Filipina.

Evropski rekord oboren

Zaplena je nadmašila prethodni evropski rekord od 22,7 tona kokaina, zaplenjen u Hamburgu, u Nemačkoj, u junu 2024. godine.

Istovremeno, više je nego udvostručila prethodni rekord u Španiji, kada je prošle godine u luci Alhesiras pronađeno 11,8 tona kokaina u pošiljci banana iz Ekvadora.

Istražitelji, koji su sarađivali sa američkim i holandskim vlastima, veruju da je droga trebalo da bude transportovana u Španiju brzim čamcima.

Na brodu su takođe pronađeni vatreno oružje i municija. Sud je odredio pritvor bez kaucije zbog ozbiljnosti zločina, rizika od bekstva i mogućnosti nastavka kriminalnih aktivnosti tokom istrage.

Arkonijan je isplovio iz Fritauna, glavnog grada Sijera Leonea, 22. aprila, a presrela ga je Civilna gardija u severnom Atlantiku između Severne Afrike i Kanarskih ostrva.