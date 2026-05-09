Lider pobedničke stranke Tisa, Peter Mađar, danas je u mađarskom parlamentu položio zakletvu i postao novi premijer, čime je zvanično okončana šesnaestogodišnja vladavina Viktora Orbana.

Na ceremoniji u Budimpešti, koja je počela u 10 časova, poslanici novog saziva položili su zakletvu, a inauguracionu sednicu otvorio je predsednik Mađarske Tamaš Šujok.

U svom govoru, Šujok je istakao da je služenje domovini i naciji najveća čast i najplemenitiji zadatak, poručivši poslanicima da će njihov rad ocenjivati istorija. Pozvao je na konstruktivnu saradnju po svim pitanjima i zahvalio svima na atmosferi tokom sednice.

Nakon uvodnog obraćanja, predsednik je formalno predložio Petera Mađara za novog premijera, što je pobednik izbora i prihvatio.

Po završetku glasanja za parlamentarna tela, Mađar je i zvanično izabran na premijersku funkciju sa 140 glasova "za". Protiv su bila 54 poslanika, dok je jedan bio uzdržan.

Prve čestitike

Prve čestitke novom premijeru uputio je predsednik Šujok, a potom su usledile i čestitke lidera parlamentarnih frakcija: Andree Bujdošo, Gergelja Guljaša, Bencea Retvarija i Lasla Torockaja.

Zanimljiv i simboličan detalj sa ceremonije je i povratak zastave Evropske unije u zgradu parlamenta, koju je prethodno uklonila Orbanova stranka Fides.

Podsetimo, Mađar i njegova stranka Tisa odneli su ubedljivu pobedu na izborima i obezbedili dvotrećinsku većinu u parlamentu, što im otvara put i za izmene ustava.

- Bog blagoslovio Mađarsku! Bog blagoslovio sve Mađare, ovde i preko granice! - poručio je Mađar nakon inauguracije.

"Prvi dan promene režima"

Konstitutivna sednica novog saziva mađarskog parlamenta i izbor novog premijera predstavljaju "prvi zvanični dan promene režima", izjavio je danas Peter Mađar uoči ceremonije polaganja venaca na spomenike državniku iz 19. veka Đuli Andrašiju i pesniku Jožefu Atili.

U direktnom televizijskom prenosu Mađar je naveo da će parlament na današnjoj konstitutivnoj sednici usvojiti više zakona i izabrati nove potpredsednike, nakon čega će u 16 časova na Košutovom trgu početi centralna proslava, prenosi agencija MTI.