Direktor Svetske zdravstvene oprganizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus doputovao je u Španiju, odakle će nadgledadti evakuaciju više od 140 putnika i posada sa kruzera MV Hondius, na kome se pojavio hantavirus.

Tedros Adhanom Gebrejesus Foto: EPA MARTIAL TREZZINI, EPA Laurent Gillieron, EPA/Martial Trezzini

Gebrejesus je rekao da će otići na Tenerife, gde će kruzer pristati, zajedno sa zvaničnicima Vlade Španije kako bi nadgledao bezbedno iskrcavanje putnika, posade i zdravstvenih stručnjaka.

Evakuacija putnika zaraženih hantavirusom sa kruzera "MV Hondius" Foto: Peter Dejong/AP, ELTON MONTEIRO/LUSA

Očekuje se da će kruzer na Tenerife pristati rano ujutru u nedelju, a Gebrejesus je dodao da trenutno niko od ljudi na kruzeru ne pokazuje simptome hantavirusa.

- SZO nastavlja da aktivno prati situaciju, koordinira podršku i sledeće korake i nastaviće blagovremeno da obaveštava javnost i države članice. Do sada, rizik od prenošenja virusa za stanovnike Kanarskih ostrva, a i globalno, ostaje nizak - napisao je Gebrejesus na društvenoj mreži Iks.

Snimci sa kruzera "MV Hondius" na kojem je izbila epidemija hantavirusa i preminule tri osobe Foto: Qasem Elhato/Qasem Elhato, screenshot AP

Ministarka zdravlja Španije Monika Garsija juče je izjavila da će ona zajedno sa Gebrejesusom i ministrom policije koordinisati iskrcavanje putnika.

Na kruzeru MV Hondius tri osobe su umrle od hantavirusa, a pet putnika koji su se ranije iskrcali su zaraženi. Šefica španskih hitnih službi Virdžinija Barkones rekla je da će putnici sa kruzera biti odvedeni u potpuno izolovanu i ograđenu oblast.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

