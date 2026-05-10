Slušaj vest

10. maja 1933. godine,nacistička Nemačka poslala je svetu jednu od najmračnijih poruka u modernoj istoriji – da će ideologija pokušati da zavlada nad mišlju, znanjem i kulturom. Te večeri, na berlinskom Opernplacu, današnjem Bebelplacu, hiljade knjiga bačene su u vatru pred okupljenim masama, dok su nacistički studenti, profesori i funkcioneri slavili "čišćenje nemačkog duha". Bio je to početak organizovane kampanje spaljivanja knjiga koju je predvodio Nemački studentski savez, uz podršku propagandnog aparata Adolfa Hitlera.

Na lomačama su završila dela autora koje su nacisti smatrali "neprijateljima nemačkog duha" – Jevreja, komunista, liberala, pacifista, socijalista i svih onih čije su ideje bile suprotne nacističkoj ideologiji. Spaljivane su knjige Karla Marksa, Sigmunda Frojda, Bertolta Brehta, Tomasa Mana, Stefana Cvajga, Franca Kafke, Alberta Ajnštajna, Ernesta Hemingveja i mnogih drugih pisaca, filozofa i naučnika. Nacisti su tvrdili da time "pročišćavaju" nemačku kulturu i jezik od, kako su govorili, "dekadentnog" i "ne-nemačkog" uticaja.

Spaljivanje knjiga u Berlinu
Foto: The History Collection / Alamy / Profimedia

Posebno jeziv simbol tog vremena postao je napad na Institut za seksualna istraživanja Magnusa Hiršfelda u Berlinu. Nacistički odredi upali su u institut, opljačkali biblioteku i arhivu, a hiljade knjiga, fotografija, medicinskih zapisa i istraživanja završile su nekoliko dana kasnije u plamenu. Bio je to jedan od prvih velikih udara nacističkog režima na nauku, slobodu mišljenja i ljudska prava.

Centralni događaj održan je u Berlinu pred više od 40.000 ljudi, gde je nacistički ministar propagande Jozef Gebels održao govor koji je prenošen putem radija širom zemlje. Uz baklje, muziku i unapred pripremljene rituale, studenti su ubacivali knjige u vatru dok je Gebels uzvikivao parole protiv "moralne dekadencije" i "jevrejskog intelektualizma". Spaljivanje knjiga predstavljeno je kao simbol stvaranja "novog nemačkog duha", dok su autori čija su dela uništavana proglašavani neprijateljima države.

Spaljivanje knjiga u Berlinu
Foto: SZ Photo / SZ-Photo / Profimedia

Akcija se nije završila samo na Berlinu. U narednim danima spaljivanja knjiga organizovana su u više od 30 univerzitetskih gradova širom Nemačke, a kasnije i na teritorijama koje su nacisti okupirali tokom Drugog svetskog rata. Biblioteke su sistematski "čišćene", zabranjene knjige uklanjane iz škola i univerziteta, a kulturno nasleđe čitavih naroda uništavano je u okviru šire politike kulturnog genocida.

Kurir.rs

Ne propustitePlanetaVREDI VIŠE OD 10 MILIONA EVRA! U Francuskoj pronađena Stradivarijeva violina koju su ukrali nacisti?! (FOTO/VIDEO)
Stradivarijeva violina
ZanimljivostiOdgovoran je za smrt preko milion ljudi: Ozloglašeni zločinac usavršio metode masovnog ubijanja, godinu dana se skrivao od policije, a onda ga je prsten odao
Rudolf Hes (komandant Aušvica)
DruštvoOvo su Hitlerovi ljudi koji su ubijali po Srbiji!: Radili su grozote koje ljudski um ne može da zamisli, a evo kako su krvnici završili!
profimedia0067982703.jpg
Društvo"Ti uže, ti metak!" Jedan od najgorih zločina nacista u Srbiji: Ubili dečaka zbog sablje, a dželat je krvavi posao radio s osmehom na licu! (uznemirijući video)
profimedia0591898370.jpg