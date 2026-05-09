Tokom opozicionog protesta održanog u Tirani došlo je do sukoba između demonstranata i policije, prenose albanski mediji.

Okupljeni ispred sedišta vlade Albanije, na protestu koji je organizovala Demokratska partija predvođena Saljijem Berišom, tražili su ostavku premijera Edija Rame.

Po završetku obraćanja ispred zgrade vlade, demonstranti su krenuli ka Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali ih je policija zaustavila postavljenim kordonom i upotrebom vodenih topova.

Demonstranti su potom bacali Molotovljeve koktele, dok je policija odgovorila suzavcem i vodenim topovima kako bi rasturila masu.

Albanski mediji navode da je zbog protesta i sukoba sinoć bilo blokirano više važnih saobraćajnica u centru Tirane.

Kako prenosi Albanian Daily News, albanska policija pokrenula je krivične postupke protiv sedam osoba zbog nasilja koje je izbilo tokom protesta.