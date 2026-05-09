Slušaj vest

Avion kompanije "Frontier" usmrtio je pešaka u Denveru dok je u petak uveče poletao za Los Anđeles, saopštili su aviokompanija i Međunarodni aerodrom Denver.

Avion "Airbus A321" poletao je iz Denvera za Los Anđeles kada je osoba prešla pistu oko 23:19 časova, navodi se u saopštenjima "Frontier Airlinesa" i aerodroma u Denveru, naveo je CBS.

Aerodrom je saopštio da je osoba poginula u sudaru. Osoba, čiji identitet još nije objavljen, preskočila je zaštitnu ogradu aerodroma i dva minuta kasnije bila udarena dok je prelazila pistu, naveli su iz aerodroma.

Prema navodima "Frontiera", nakon sudara prijavljen je dim u kabini.

Pilot je prijavio požar na motoru i prekinuo poletanje. Putnici su evakuisani pomoću tobogana za hitne slučajeve, a zatim autobusima vraćeni do terminala.

(Kurir.rs/CBS/P.V.)

Ne propustitePlanetaTRAGEDIJA! SRUŠIO SE AVION U KOLUMBIJI! Pretpostavlja se da je bilo oko 110 ljudi u letelici! (VIDEO)
collage.jpg
PlanetaAVION SKLIZNUO SA PISTE PRILIKOM SLETANJA! Drama na aerodromu, svi letovi do daljeg suspendovani u Vilnjusu (VIDEO)
Poljska
PlanetaSTRAVIČAN SNIMAK RUŠENJA TURSKOG VOJNOG AVIONA: Ogromni NATO Super Herkules pada ka zemlji, pakao na granici Azerbejdžana i Gruzije (VIDEO)
Rušenje turskog aviona
PlanetaAVION UDARIO U ŽENU PRILIKOM SLETANJA! Nesvakidašnja avionska nesreća u Kaliforniji (VIDEO)
Avion Long Beach