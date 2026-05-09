Slušaj vest

Avion kompanije "Frontier" usmrtio je pešaka u Denveru dok je u petak uveče poletao za Los Anđeles, saopštili su aviokompanija i Međunarodni aerodrom Denver.

Avion "Airbus A321" poletao je iz Denvera za Los Anđeles kada je osoba prešla pistu oko 23:19 časova, navodi se u saopštenjima "Frontier Airlinesa" i aerodroma u Denveru, naveo je CBS.

Aerodrom je saopštio da je osoba poginula u sudaru. Osoba, čiji identitet još nije objavljen, preskočila je zaštitnu ogradu aerodroma i dva minuta kasnije bila udarena dok je prelazila pistu, naveli su iz aerodroma.

Prema navodima "Frontiera", nakon sudara prijavljen je dim u kabini.