AVION U DENVERU UDARIO U PEŠAKA KOJI JE ISTRČAO NA PISTU! Uznemirujuća scena iz Kolorada (VIDEO)
Avion kompanije "Frontier" usmrtio je pešaka u Denveru dok je u petak uveče poletao za Los Anđeles, saopštili su aviokompanija i Međunarodni aerodrom Denver.
Avion "Airbus A321" poletao je iz Denvera za Los Anđeles kada je osoba prešla pistu oko 23:19 časova, navodi se u saopštenjima "Frontier Airlinesa" i aerodroma u Denveru, naveo je CBS.
Aerodrom je saopštio da je osoba poginula u sudaru. Osoba, čiji identitet još nije objavljen, preskočila je zaštitnu ogradu aerodroma i dva minuta kasnije bila udarena dok je prelazila pistu, naveli su iz aerodroma.
Prema navodima "Frontiera", nakon sudara prijavljen je dim u kabini.
Pilot je prijavio požar na motoru i prekinuo poletanje. Putnici su evakuisani pomoću tobogana za hitne slučajeve, a zatim autobusima vraćeni do terminala.
(Kurir.rs/CBS/P.V.)