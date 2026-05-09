Novi mađarski premijer Peter Mađar pozvao je predsednika te zemlje da podnese ostavku, javlja agencija Blumberg.

Mađar je nekoliko minuta nakon što je položio zakletvu kao premijer pozvao predsednika Tamaša Šujoka da podnese ostavku, jer nije uspeo da se suprotstavi propustima prethodne vlade Viktora Orbana.

Peter Mađar polaganje zakletve Foto: Denes Erdos/AP, AP Denes Erdos

"Pozivam one institucionalne lidere koji su bili političke sluge prethodnog režima da budu hrabri i da podnesu ostavke na svoje funkcije do 31. maja. Neka Tamaš Šujok stane u red", rekao je Mađar u parlamentu.

On je rekao da u vreme Orbanove vlade "predsednik Šujok nije reagovao na brojne probleme, od uništenja demokratije do zlostavljanja dece u državnim domovima".

(Kurir.rs/Beta)

