Ako Volodimir Zelenski želi pregovore sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, neka zove u Moskvu, rekao je novinarima pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Ušakov je tokom obraćanja medijima prokomentarisao navode o tome da bi premijer Slovačke Robert Fico navodno mogao Putinu da prenese poruku Zelenskog o poziciji Ukrajine u vezi sa pregovorima. Prema rečima Ušakova, Putin je više puta izjavio da je Moskva spremna da primi Zelenskog ako on želi sastanak.

"Neka zove. Što on to šalje poruke, pa posle sve ostane da visi u vazduhu", rekao je Ušakov.

Prethodno je Ušakov saopštio da se o ukrajinskoj temi razgovaralo na sastanku Putina i Fica.