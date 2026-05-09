Ako Volodimir Zelenski želi pregovore sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, neka zove u Moskvu, rekao je novinarima pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Ušakov je tokom obraćanja medijima prokomentarisao navode o tome da bi premijer Slovačke Robert Fico navodno mogao Putinu da prenese poruku Zelenskog o poziciji Ukrajine u vezi sa pregovorima. Prema rečima Ušakova, Putin je više puta izjavio da je Moskva spremna da primi Zelenskog ako on želi sastanak.

Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi

 "Neka zove. Što on to šalje poruke, pa posle sve ostane da visi u vazduhu", rekao je Ušakov.

Prethodno je Ušakov saopštio da se o ukrajinskoj temi razgovaralo na sastanku Putina i Fica.

Pritom, premijer Slovačke nije preneo predsedniku Ruske Federacije nikakve poruke od Zelenskog, dodaju iz Kremlja.

(Kurir.rs/RIA/P.V.)

