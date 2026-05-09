Britanski Dejli mejl objavio je šokantan snimak iz unutrašnjosti strogo čuvanog zatvora u Vejkfildu, koji prikazuje poslednje trenutke života pedofila Jana Votkinsa.

Na snimku se vidi kako nekadašnji pevač grupe "Lostprofets" posrće iz svoje ćelije dok mu krv natapa majicu, nakon što su mu robijaši unakazili lice i vrat.

Ubica Riko Gedel (25) navodno je hladnokrvno prerezao Votkinsu grkljan i jugularnu venu, a zatim sa osmehom dobacio čuvaru: "Ako sam ga ubio, razgovaraš sa nekim slavnim". Dok su mu lekari pružali pomoć na podu hodnika, Gedel je prolazio pored i ironično mu poručio: "Lepo spavaj, Votkins, momčino".