Ubica iz Sohama, Jan Hantli, kremiran je o trošku države u ekološkom kovčegu od 265 funti. Iako je više od 64.000 ljudi potpisalo peticiju kojom se zahtevalo da se novac građana ne troši na njegovu sahranu, Ministarstvo pravde Velike Britanije je isplatilo račun od 1.915 funti (više od 2.000 evra).

Hantli je služio doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva desetogodišnjakinja Holi Vels i Džesike Čapman 2002. godine. Ubijen je u februaru u zatvoru Frenkland, nakon što ga je drugi zatvorenik, Entoni Rasel, udario metalnom šipkom u glavu.

Hantli je preminuo nekoliko dana kasnije u bolnici u Njukaslu, nakon što su isključeni aparati za održavanje u životu.

Zatvorska služba po zakonu može da plati do 3.000 funti za sahranu zatvorenika koji umru u pritvoru. U Hantlijevom slučaju, država je platila 625 funti za "profesionalne usluge", 585 funti za samu kremaciju i 265 funti za kovčeg od jute, koji je izabran kao najjeftinija opcija. Njegov pepeo će narednog meseca biti predat njegovoj majci, Lindi Ričards.