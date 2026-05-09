Američko Ministarstvo energetike saopštilo je u petak da je, "zahvaljujući odlučnom vođstvu predsednika Donalda Trampa", 13,5 kilograma uranijuma uklonjeno iz starog istraživačkog reaktora u Venecueli.

Operacija u kojoj su učestvovale SAD, Velika Britanija i Venecuela proglašena je "pobedom za svet", a materijal je prebačen u kompleks u Južnoj Karolini.

Brandon Vilijams, administrator Nacionalne uprave za nuklearnu bezbednost, izjavio je da ovo uklanjanje šalje signal o "obnovljenoj i preporođenoj Venecueli". Uranijum je transportovan iz postrojenja kod Karakasa pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju nakon, kako kažu, "složene i osetljive operacije".

Ovaj potez dolazi nakon kontroverzne odluke predsednika Trampa od 3. januara da naredi hvatanje Nikolasa Madura.

Bela kuća je potom priznala potpredsednicu Delsi Rodrigez, zapretivši privremenom lideru da će proći gore od Madura ako ne ispuni američke zahteve. Tramp je ovim potezom otvorio zemlju za američke energetske i rudarske kompanije.

Dok poslovni lideri pozdravljaju novu eru odnosa sa zemljom koja ima najveće rezerve nafte na svetu, prodemokratski aktivisti kritikuju Trampa. Oni žale zbog odluke da se prihvati Rodrigezova, a potisne opoziciona liderka i nobelovka Marija Korina Mačado, koja se nalazi u egzilu.