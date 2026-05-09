Fotografije iz unutrašnjosti broda MV Hondius pokazuju da 147 putnika izgleda opušteno dok gledaju fudbal, uživaju u čaju i posmatraju kitove, iako se nalaze na brodu pogođenom hantavirusom.

Devet slučajeva zaraze je zabeleženo, uključujući tri smrtna ishoda, a sumnja se da je holandski par doneo virus nakon posmatranja ptica.

Evakuacija počinje u naredna 24 časa čim brod pristane na Tenerife, gde će putnici u punoj zaštitnoj opremi biti prebačeni direktno u avione.

Kruzer MV Hondiuis na kojem je otkriven smrtonosni hantavirus

Oko 17 Amerikanaca na brodu čeka avion koji je poslao Stejt department za prevoz do baze Ofat u Omahi.

Neće biti obaveznog karantina za one koji nemaju simptome

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) saopštio je da neće biti obaveznog karantina niti testiranja za one koji nemaju simptome, već se preporučuje kućni nadzor.

Američki lekari su pod uzbunom jer je grupa putnika napustila brod ranije tokom putovanja i sada se nalaze u najmanje šest saveznih država.

Španske vlasti su pripremile izolacione šatore u luci kako bi osigurale da putnici nemaju kontakt sa civilima pre poletanja.