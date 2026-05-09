Slušaj vest

Sukob u Ukrajini ide ka svom završetku, a zapadne sile su godinama koristile Kijev kao instrument za svoje geopolitičke ciljeve, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin.

"Mislim da stvar ide ka završetku", rekao je Putin novinarima, osvrćući se na trenutnu situaciju u rusko-ukrajinskom sukobu i naglašavajući da je za Rusiju 9. maj sveti dan.

On je rekao da su zapadni političari obmanjivali Rusiju još od početka devedesetih godina prošlog veka, počevši od obećanja o neširenju NATO na istok.

1/10 Vidi galeriju Sastali se Vladimir Putin i Abas Aragči u Rusiji Foto: DMITRI LOVETSKY / POOL/AP POOL

"Težeći da iskoriste Ukrajinu kao instrument za postizanje svojih geopolitičkih ciljeva, ti akteri na Zapadu su sve obmanjivali, a sada o tome i javno govore", dodao je ruski predsednik.

Zapad ima pametnih ljudi, neki već traže kontakt sa Rusijom

Govoreći o političkoj sceni u Evropi i Americi, Putin je istakao da na Zapadu i dalje postoje "pametni ljudi" koji razumeju suštinu događaja.

Izrazio je nadu da će te snage, uz podršku većine evropskih zemalja, postepeno preuzimati vlast.

On je dodao da se u Evropi već traže kontakti sa Rusijom, jer bi obnova odnosa bila korisna za obe strane, dok će pokušaji prekrajanja istorije i zaboravljanja podviga sovjetskog vojnika odvesti Evropu pravo u siromaštvo.

Prema njegovim rečima, Zapad je, podržavajući Ukrajinu, zapravo očekivao kršenje i krah njene državnosti, ali je sada sam upao u kolosek iz kojeg ne može da izađe.

"Sukob Amerike i Irana nas stavlja u složenu poziciju"

Poseban osvrt predsednik Rusije napravio je na eskalaciju tenzija između Irana i SAD, ocenjujući taj konflikt kao izuzetno težak i složen za Moskvu.

"Nas to stavlja u veoma težak položaj jer imamo dobre odnose sa Iranom, a sa zemljama Persijskog zaliva imamo prijateljske odnose, bez ikakvog preterivanja", zaključio je Putin.

1/11 Vidi galeriju iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

U tom kontekstu, Putin je ocenio predlog o izvozu obogaćenog uranijuma iz Irana kao dobar i izrazio žaljenje zbog pogibije sekretara Saveta bezbednosti Irana, Laridžanija.

Na kraju, komentarišući poteze Kijeva, Putin je nazvao ukaz Zelenskog o paradi u Moskvi običnim figljarstvom i poručio da predsednik Ukrajine može da dođe u Moskvu ako to želi.