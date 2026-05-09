Mazaher Hoseini, zvaničnik zadužen za protokole u kancelariji bivšeg vrhovnog vođe Islamske Republike, Alija Hamneija, potvrdio je da je Modžtaba Hamnei povređen usled "udarne eksplozije", ali je naglasio da se on uspešno oporavio i da je sada "potpuno zdrav".

Hoseini je izjavio na okupljanju pristalica režima da je u zajedničkom napadu SAD i Izraela mesto gde Modžtaba Hamnei obično drži predavanja potpuno sravnjeno sa zemljom, preneo je BBC na farsi jeziku.

"Srećom po njega, Modžtaba tog dana nije bio u toj prostoriji. Ipak, projektili su pogodili njegovu kuću, pri čemu je ubijena njegova supruga Zahra Hadad Adel, kao i Mesbah Bageri Kani, zet Alija Hamneija."

Povrede leđa i kolena

Hoseini je opisao trenutak napada: dok se Modžtaba penjao uz stepenice, raketni udar ga je odbacio, usled čega je pao i povredio koleno i leđa.

"Leđa su mu se već oporavila, a noga će ubrzo zaceliti“, rekao je Hoseini, odbacujući spekulacije o težim povredama glave. "Imao je samo ogrebotinu iza uha, koja se ispod turbana uopšte ne primećuje, a i to je sanirano."

Modžtaba Hamnei Foto: Printkskin, Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP Altaf Qadri, AP Vahid Salemi, Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia

Zvaničnik je dodao da je tokom incidenta bio u kancelariji vođinog domaćinstva i da su svega 30 metara od njega poginuli Sardar Širazi i njegovi pratioci.

Prema njegovim rečima, sam Ali Hamnei bio je direktna meta napada na svom radnom mestu, udaljenom svega 70 do 80 metara od mesta eksplozija.

