Kruzer "MV Hondius" , na kojem je pre oko mesec dana preminuo prvi putnik zaražen hantavirusom, nakon čega su umrle još dve osobe sa broda i kod više nije otkrivena zaraza, stigao je do Evrope .

Krstarenje Atlantikom koje je započeto 1. aprila u Ušuaji na krajnje jugu Argentine pretvorilo se u dramu na Atlantiku kada je pre nedelju dana kruzeru zabranjeno iskrcavanje na Zelenorstkim ostrvima kod zapadne obale Afrike i umesto toga odlučeno da on krene ka španskim Kanarskim ostrvima za koja je procenjeno da su najbliža destinacija na kojoj će putnicima bti pružena adekvatna medicinska pomoć.