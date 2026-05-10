7:55

Prvo sa broda silaze Španci i idu u vojnu bolnicu, avione šalju SAD, Nemačka, Francuska, Belgija, Irska, Holandija...

Kompanija "Ouešnvajd ekspedišons", koja upravlja kruzerom "MV Hondius", objavila je da će putnici biti evakuisani na obalu malim čamcima koji maksimalno primaju deset ljudi, a proces će biti obavljan po zemljama odakle potiču.

Nekoliko zemalja, uključujući SAD, Nemačku, Francusku, Belgiju, Irsku i Holandiju, šalju avione za evakuaciju svojih državljana koji su bili na brodu.

- Redosled iskrcavanja biće koordinisan sa dolaskom letova za repatrijaciju - navedeno je iz kompanije, a prtljag putnika ostati na brodu i biće im dostavljen kasnije.

CNN prenosi izjavu zvaničnika američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) da će 17 putnika iz SAD – od kojih nijedan nema simptome – biti prevezeno u Medicinski centar Univerziteta Nebraska, gde se nalazi Nacionalna karantinska jedinica, ustanova koju finansira federalna vlada.

- Nakon kratkog pregleda u jedinici, putnici će moći da budu pod kućnim nadzorom tokom narednih 42 dana - rekao je zvaničnik, a nadzor će biti obavljan najmanje jednom dnevno.

Očekuje se da će 14 španskih putnika prvi sići ​​sa broda i nositi FFP2 maske, a sa njima će biti osobe zadužene za autobuski prevoz i logistiku.

Ministarstvo zdravlja Španije je saopštilo da će oni biti odvedeni u vojnu bolnicu, gde će boraviti u pojedinačnim sobama bez mogućnosti poseta i dobiće da urade PCR test po dolasku i još jedan sedam dana kasnije.

7:46

Španska Civilna garda u luci spremna za evakuaciju putnika

Španska Civilna garda i novinari nalaze se u luci Granadilja de Abona gde se pripremaju za evakuaciju skoro 150 ljudi sa kruzera "MV Hondius".

7:42

Kruzer ušao u luku na ostrvu Tenerife

Izveštač Skaj njuza javlja da je kruzer "MV Hondius" sada u luci Granadilja de Abona na ostrvu Tenerife.

Navodi se da se do noćas, zbog sporenja sa lokalnim vlastima, nije znalo da li će brod ostati dalje od obale ili će mu biti dozvoljeno da uđe u samu luku.

7:22

Španski ministar zdravlja: Nema pacova s Anda na kruzeru koji bi doplivali do Kanarskih ostrva

Havijer Padilja, ministar zdravlja Španije, objavio je na društvenoj mreži X poruku kojom ohrabruje lokalno stanovništvo na Tenerifama koje je zabrinuto zbog dolaska kruzera sa zaraženim od hantavirusa.

Kruzer MV Hondiuis na kojem je otkriven smrtonosni hantavirus Foto: UGC/AP

On je naveo da je predsedniku regionalne vlade Kanarskih ostrva rečeno da u inspekcijama koje je obavilo stručno osoblje na brodu nisu pronađeni glodari, čiji se izmet i izlučevine smatraju uobičejenim izvorom zaraze ovim virusom.

- Mogućnost da neki glodar s Anda iz planinske sredine uđe na brod i dođe do Kanarskih ostrva plivajući ravna je nuli - napisao je Padilja, misleći na glodare iz planinskog pojasa Argentine koji nose andski soj hantavirusa, prenosiv i sa čoveka na čoveka.

Fernando Klaviho, predsednik regionalne vlade Kanarskih ostrva, prethodno je upozorio da kruzeru neće biti dozvoljeno da se usidri.

MV Hondius kruzer Foto: ELTON MONTEIRO/LUSA

- Saradnja da. Solidarnost takođe. Ali, ne po svaku cenu. Ne bez izveštaja, ne bez državnih mera i ne ugrožavajući zdravstvenu bezbednost stanovnika Kanarskih ostrva - poručio je Klaviho.

7:13

"MV Hondius" stigao do Tenerifa

Skaj njuz prenosi da je kruzer "MV Hondius" stigao do Tenerifa, jednog španskih Kanarskih ostrva.

Snimci sa kruzera "MV Hondius" na kojem je izbila epidemija hantavirusa i preminule tri osobe Foto: Qasem Elhato/Qasem Elhato, screenshot AP

Navodi se da će brod pristati blizu luke Granadilja de Abona, nakon čega će putnici i deo posade biti prebačeni na kopno manjim čamcima.

Nakon toga putnici koji nisu iz Španije nastaviće ka svojim zemljama specijalnim avionskim letovima koji su upućeni po njih.