"KRUZER SMRTI" U LUCI NA TENERIFAMA, KREĆE EVAKUACIJA NA TLO EVROPE! Španski ministar zdravlja: Na brodu nema andskih pacova koji bi plivali do Kanarskih ostrva
Kruzer "MV Hondius", na kojem je pre oko mesec dana preminuo prvi putnik zaražen hantavirusom, nakon čega su umrle još dve osobe sa broda i kod više nije otkrivena zaraza, stigao je do Evrope.
Krstarenje Atlantikom koje je započeto 1. aprila u Ušuaji na krajnje jugu Argentine pretvorilo se u dramu na Atlantiku kada je pre nedelju dana kruzeru zabranjeno iskrcavanje na Zelenorstkim ostrvima kod zapadne obale Afrike i umesto toga odlučeno da on krene ka španskim Kanarskim ostrvima za koja je procenjeno da su najbliža destinacija na kojoj će putnicima bti pružena adekvatna medicinska pomoć.
Prvo sa broda silaze Španci i idu u vojnu bolnicu, avione šalju SAD, Nemačka, Francuska, Belgija, Irska, Holandija...
Kompanija "Ouešnvajd ekspedišons", koja upravlja kruzerom "MV Hondius", objavila je da će putnici biti evakuisani na obalu malim čamcima koji maksimalno primaju deset ljudi, a proces će biti obavljan po zemljama odakle potiču.
Nekoliko zemalja, uključujući SAD, Nemačku, Francusku, Belgiju, Irsku i Holandiju, šalju avione za evakuaciju svojih državljana koji su bili na brodu.
- Redosled iskrcavanja biće koordinisan sa dolaskom letova za repatrijaciju - navedeno je iz kompanije, a prtljag putnika ostati na brodu i biće im dostavljen kasnije.
CNN prenosi izjavu zvaničnika američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) da će 17 putnika iz SAD – od kojih nijedan nema simptome – biti prevezeno u Medicinski centar Univerziteta Nebraska, gde se nalazi Nacionalna karantinska jedinica, ustanova koju finansira federalna vlada.
- Nakon kratkog pregleda u jedinici, putnici će moći da budu pod kućnim nadzorom tokom narednih 42 dana - rekao je zvaničnik, a nadzor će biti obavljan najmanje jednom dnevno.
Očekuje se da će 14 španskih putnika prvi sići sa broda i nositi FFP2 maske, a sa njima će biti osobe zadužene za autobuski prevoz i logistiku.
Ministarstvo zdravlja Španije je saopštilo da će oni biti odvedeni u vojnu bolnicu, gde će boraviti u pojedinačnim sobama bez mogućnosti poseta i dobiće da urade PCR test po dolasku i još jedan sedam dana kasnije.
Španska Civilna garda u luci spremna za evakuaciju putnika
Španska Civilna garda i novinari nalaze se u luci Granadilja de Abona gde se pripremaju za evakuaciju skoro 150 ljudi sa kruzera "MV Hondius".
Kruzer ušao u luku na ostrvu Tenerife
Izveštač Skaj njuza javlja da je kruzer "MV Hondius" sada u luci Granadilja de Abona na ostrvu Tenerife.
Navodi se da se do noćas, zbog sporenja sa lokalnim vlastima, nije znalo da li će brod ostati dalje od obale ili će mu biti dozvoljeno da uđe u samu luku.
Španski ministar zdravlja: Nema pacova s Anda na kruzeru koji bi doplivali do Kanarskih ostrva
Havijer Padilja, ministar zdravlja Španije, objavio je na društvenoj mreži X poruku kojom ohrabruje lokalno stanovništvo na Tenerifama koje je zabrinuto zbog dolaska kruzera sa zaraženim od hantavirusa.
On je naveo da je predsedniku regionalne vlade Kanarskih ostrva rečeno da u inspekcijama koje je obavilo stručno osoblje na brodu nisu pronađeni glodari, čiji se izmet i izlučevine smatraju uobičejenim izvorom zaraze ovim virusom.
- Mogućnost da neki glodar s Anda iz planinske sredine uđe na brod i dođe do Kanarskih ostrva plivajući ravna je nuli - napisao je Padilja, misleći na glodare iz planinskog pojasa Argentine koji nose andski soj hantavirusa, prenosiv i sa čoveka na čoveka.
Fernando Klaviho, predsednik regionalne vlade Kanarskih ostrva, prethodno je upozorio da kruzeru neće biti dozvoljeno da se usidri.
- Saradnja da. Solidarnost takođe. Ali, ne po svaku cenu. Ne bez izveštaja, ne bez državnih mera i ne ugrožavajući zdravstvenu bezbednost stanovnika Kanarskih ostrva - poručio je Klaviho.
"MV Hondius" stigao do Tenerifa
Navodi se da će brod pristati blizu luke Granadilja de Abona, nakon čega će putnici i deo posade biti prebačeni na kopno manjim čamcima.
Nakon toga putnici koji nisu iz Španije nastaviće ka svojim zemljama specijalnim avionskim letovima koji su upućeni po njih.