Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da je Moskva spremna da transportuje i skladišti iranske zalihe obogaćenog uranijuma.

Al Džazira prenosi da je šef Kremlja, govoreći na konferenciji za novinare u Moskvi, kazao da je Rusija transportovala obogaćeni uranijum iz Irana 2015. godine i da je spremna "da ponovi to iskustvo".

Putin je rekao da su se sve strane u sukobu složile da se uranijum izmesti iz Irana.

- Ali onda su SAD pooštrile svoj stav i zahtevale da se uranijum transportuje isključivo na teritoriju SAD. Iran je potom pooštrio sopstveni stav - naveo je predsednik Rusije.

Putin se nada da će se rat završiti "što je brže moguće"

On je poručio da će Moskva ostati u kontaktu i sa Vašingtonom i sa Teheranom, dodajući da se nada da će se sukob završiti "što je brže moguće".

Na ovu Putinovu izjavu za sada bilo komentara iz Irana.

Prema informacijama Rojtersa, najnoviji mirovni napori između Teherana i Vašingtona imaju za cilj postizanje memoranduma o razumevanju kojim bi se zaustavio rat i obnovio saobraćaj kroz Ormuski moreuz, dok bi strane nastavile da pregovaraju o širem sporazumu.

Predloženi okvir bi se odvijao u tri faze: formalno okončanje rata, rešavanje krize u Ormuskom moreuzu i pokretanje 30-dnevnog roka za šire pregovore.

Prema planu SAD Iran 12 godina ne sme da obogaćuje uranijum

Američki mediji su takođe izvestili da bi, prema planu od 14 tačaka, koji je predložio Vašington, Iran bio dužan da se obaveže da neće razvijati nuklearno oružje i da će obustaviti svako obogaćivanje uranijuma na period od najmanje 12 godina.

Iran bi takođe morao da preda procenjenih 440 kilograma uranijuma obogaćenog na 60 odsto, a zauzvrat SAD bi postepeno ukinule sankcije, oslobodile milijarde dolara zamrznute iranske imovine i povukle pomorsku blokadu iranskih luka.

Obe strane bi deblokirale Ormuski moreuz u roku od 30 dana od potpisivanja dokumenta.

Prvi predlog iz Kremlja u junu prošle godine

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je sredinom prošlog meseca kazao da su SAD odbile predlog Moskve da Rusija preuzme sav obogaćeni uranijum koji Iran poseduje i iznese ga iz zemlje, kako bi na taj način pomogla u rešavanju sukoba na Bliskom istoku.

Rusija je prvi put u junu 2025. predložila preuzimanje kontrole nad iranskim zalihama uranijuma, ali tada nije preduzeta nikakva akcija, a u aprilu ove godine Kremlj je ponovo izneo takav predlog.

- Rusija je bila spremna da prihvati iranski obogaćeni uranijum na svojoj teritoriji, Ovo bi bila dobra odluka. Ali, nažalost, američka strana je odbila ovaj predlog - rekao je tada Peskov indijskom televizijskom kanalu Indija tudej, a prenela ruska agencija RIA novosti.