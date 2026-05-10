KOALICIJA CDU-CSU I DPS PREMA ANKETI NEMA PODRŠKU ZA VEĆINU U PARLAMENTU

KOALICIJA CDU-CSU I DPS PREMA ANKETI NEMA PODRŠKU ZA VEĆINU U PARLAMENTU

Slušaj vest

Ultradesničarska Alternativa za Nemačku (AfD) je prvi put u ispitivanju javnog mnjenja u toj zemlji došla do punih pet odsto prednosti u odnosu na vladajuću Unije CDU/CSU.

U anketi koju je sproveo institut Insa za nedeljno izdanje tabloida Bild, na pitanje za koga bi glasali da se ove nedelje održavaju parlamentarni izbori, čak 28 posto ispitanika je zaokružilo AfD.

Za trenutno vladajuću demohrišćansku Uniju CDU/CSU glasalo bi 23 odsto, što je najmanja podrška savezu Hrićšansko-demokaratske unije (CDU) i Hrišćansko-socijalne unije (CSU) od prošlogodišnjih izbora u Nemačkoj.

Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD), koja je sada manjinski partner u vladi kancelara Fridriha Merca, dobila bi 13 odsto što bi bio jedan od istorijski najnižih rezultata za ovu stranku na saveznom nivou.

Za stranku Zeleni glasalo bi takođe 13 odsto anketiranih, a za partiju Levica 11 procenata.

Prema ovakvim rezultatima, Mercova koaliciona vlada ne bi imala parlamentarnu većinu.

1/8 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc se obratio poslanicima Bundestaga i sumirao 2025. godinu Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

I ovo ispitivanje pokazalo je da se AfD ustalio na vrhu popularnosti na saveznom nivou od marta ove godine kada je ta stranka prvi put pretekla demohrišćane.

Anketa pokazuje i trend stabilizovanja popularnosti AfD i na saveznom nivou.

Do sada je AfD ostvarivao najbolje rezultate na istoku zemlje, ali je na ovogodišnjim izborima za pokrajinske parlamente u zapadnim pokrajinama Baden-Virtemberg i Rajna-Palatinat ostvario rekordne rezultate.

1/11 Vidi galeriju Alis Vajdel, kopredsednica AfD Foto: EPA/Filip Singer, EPA Filip SInger, AP Ebrahim Noroozi

U septembru se održavaju izbori i u istočnim pokrajinama Saksonija-Anhalt i Meklenburg-Zapadna Pomeranija, kao i prestonici Berlinu koji je istovremeno i savezna pokrajina.

U pokrajini Saksonija-Anhalt bi AfD, prema sadašnjim procenama, mogao da ostvari apsolutnu većinu i po prvi put preuzme vlast u nekoj saveznoj pokrajini.