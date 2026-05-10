DA SU IZBORI DANAS MERC NE BI BIO KANCELAR! Ultradesničarska Alternativa za Nemačku (AfD) prvi put ima čak 5% prednosti u odnosu na vladajuće demohrišćane
Ultradesničarska Alternativa za Nemačku (AfD) je prvi put u ispitivanju javnog mnjenja u toj zemlji došla do punih pet odsto prednosti u odnosu na vladajuću Unije CDU/CSU.
U anketi koju je sproveo institut Insa za nedeljno izdanje tabloida Bild, na pitanje za koga bi glasali da se ove nedelje održavaju parlamentarni izbori, čak 28 posto ispitanika je zaokružilo AfD.
Za trenutno vladajuću demohrišćansku Uniju CDU/CSU glasalo bi 23 odsto, što je najmanja podrška savezu Hrićšansko-demokaratske unije (CDU) i Hrišćansko-socijalne unije (CSU) od prošlogodišnjih izbora u Nemačkoj.
Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD), koja je sada manjinski partner u vladi kancelara Fridriha Merca, dobila bi 13 odsto što bi bio jedan od istorijski najnižih rezultata za ovu stranku na saveznom nivou.
Za stranku Zeleni glasalo bi takođe 13 odsto anketiranih, a za partiju Levica 11 procenata.
Prema ovakvim rezultatima, Mercova koaliciona vlada ne bi imala parlamentarnu većinu.
I ovo ispitivanje pokazalo je da se AfD ustalio na vrhu popularnosti na saveznom nivou od marta ove godine kada je ta stranka prvi put pretekla demohrišćane.
Anketa pokazuje i trend stabilizovanja popularnosti AfD i na saveznom nivou.
Do sada je AfD ostvarivao najbolje rezultate na istoku zemlje, ali je na ovogodišnjim izborima za pokrajinske parlamente u zapadnim pokrajinama Baden-Virtemberg i Rajna-Palatinat ostvario rekordne rezultate.
U septembru se održavaju izbori i u istočnim pokrajinama Saksonija-Anhalt i Meklenburg-Zapadna Pomeranija, kao i prestonici Berlinu koji je istovremeno i savezna pokrajina.
U pokrajini Saksonija-Anhalt bi AfD, prema sadašnjim procenama, mogao da ostvari apsolutnu većinu i po prvi put preuzme vlast u nekoj saveznoj pokrajini.
Godinu dana nakon preuzimanje vlasti, Mercova vlada beleži rekordni nivo nezadovoljstva građana, a kancelar spada među najnepopularnije predsednike vlade u posleratnoj Nemačkoj.
