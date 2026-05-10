U četvrtak popodne u Rašinu, u blizini Varšave, dogodila se porodična tragedija. Veruje se da je Bogoslav (67), penzionisani pilot, došao u kuću svoje odbegle supruge Ane, koja je insistirala na razvodu, izvadio pištolj i pucao joj u glavu. Nakon toga je otišao automobilom do groblja u Pražmovu, gde je izvršio samoubistvo.

Policija je ubrzo stigla na lice mesta i u kući zatekla dvoje dece i telo žene. Brzo je utvrđeno ko je počinilac, pa je pokrenuta opsežna potraga u kojoj su učestvovale različite policijske jedinice, uključujući i specijalne snage. Kasnije je telo muškarca pronađeno na groblju.

Prema nezvaničnim informacijama, Bogoslav je zamolio Anu da razgovaraju nasamo, kako deca ne bi bila prisutna. U tom trenutku je izvadio oružje i pucao u nju. Njihov 11-godišnji sin je odmah pozvao hitnu pomoć čim je video šta se dogodilo.

Navodno su u njihovom odnosu ranije postojali ozbiljni problemi, a pominje se i da je muškarac bio nasilan, zbog čega su neko vreme živeli odvojeno, iako su ostali u kontaktu zbog dece i zajedničkog starateljstva. Par je imao dvoje dece i godinama su živeli zajedno, ali se njihov odnos vremenom značajno pogoršao. Komšije navode da su u šoku i ističu da su porodicu doživljavali kao sasvim uobičajenu, bez ikakvih naznaka da bi moglo doći do ovakvog tragičnog epiloga, dok policija nastavlja istragu i utvrđuje sve okolnosti ovog zločina.