Broj poginulih policajaca u napadu automobilom bombom na policijski punkt u severozapadnom Pakistanu porastao je na 14, javile su danas tamošnje vlasti.

Grupa koja se otcepila od pakistanskih talibana preuzela je odgovornost za napad.

Bombaš samoubica i nekoliko naoružanih ljudi aktivirali su sinoć vozilo sa eksplozivom blizu kontrolnog punkta u Banuu, okrugu u pakistanskoj provinciji Hajber Pahtunkva koja se graniči s Avganistanom, rekao je viši policijski zvaničnik Sadžad Kan.

Posle eksplozije, dogodio se oružani obračun i neki su policajci poginuli u njemu, a drugi kasnije kada se zgrada srušila.

Spasioci su više sati sa teškom mašinerijom raščišćavali ruševine da bi izvukli tela, rekao je Kan i dodao da su još tri policajca ranjena i prebačena u bolnicu.

Bezbednosne snage pokrenule su potragu za počiniocima.

Novoformirana militantna grupa Itehad-ul-Mudžahedin Pakistan preuzela je odgovornost za napad u saopštenju poslatom novinarima.

Iako grupa tvrdi da su je formirale otcepljene frakcije pakistanskih talibana, poznatih kao Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), vlasti su ih okarakterisale kao paravan za TTP.

Pakistan beleži rast nasilja poslednjih godina, a veći deo se pripisuje grupi odvojenoj od TTP-a, saveznika avganistanskih talibana, koji su se vratili na vlast u Avganistanu 2021. godine.

Napadi militanata imaju potencijal da ponovo rasplamsaju borbe duž pakistanske granice s Avganistanom.

Najgore borbe u više godina izbile su između saveznika, koji su postali neprijatelji, u februaru, kada je Pakistan izveo vazdušne udare na Avganistan, navodno na uporišta militanata, prenosi Rojters.

Od tada su se borbe smirile, a povremeni okršaji izbijaju duž granice, ali nije izdejstvovano zvanično primirje.

Islamabad optužuje Kabul da pruža utočište militantima koji koriste avganistansko tle da planiraju napade u Pakistanu.

Talibani negiraju te navode i kažu da su militanti u Pakistanu njihov unutrašnji problem.

Početkom aprila avganistanski i pakistanski zvaničnici održali su mirovne pregovore kojima je posredovala Kina, ali uprkos tim pregovorima sporadični prekogranični sukobi se nastavljaju mada nižeg intenziteta.