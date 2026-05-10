Slušaj vest

Broj poginulih policajaca u napadu automobilom bombom na policijski punkt u severozapadnom Pakistanu porastao je na 14, javile su danas tamošnje vlasti.

Grupa koja se otcepila od pakistanskih talibana preuzela je odgovornost za napad.

Bombaš samoubica i nekoliko naoružanih ljudi aktivirali su sinoć vozilo sa eksplozivom blizu kontrolnog punkta u Banuu, okrugu u pakistanskoj provinciji Hajber Pahtunkva koja se graniči s Avganistanom, rekao je viši policijski zvaničnik Sadžad Kan.

Posle eksplozije, dogodio se oružani obračun i neki su policajci poginuli u njemu, a drugi kasnije kada se zgrada srušila.

Spasioci su više sati sa teškom mašinerijom raščišćavali ruševine da bi izvukli tela, rekao je Kan i dodao da su još tri policajca ranjena i prebačena u bolnicu.

Bezbednosne snage pokrenule su potragu za počiniocima.

Novoformirana militantna grupa Itehad-ul-Mudžahedin Pakistan preuzela je odgovornost za napad u saopštenju poslatom novinarima.

Ratna mornarica Pakistana uspešno testirala novu protivbrodsku raketu domaće proizvodnje Foto: YouTube/ ISPR Official

Iako grupa tvrdi da su je formirale otcepljene frakcije pakistanskih talibana, poznatih kao Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), vlasti su ih okarakterisale kao paravan za TTP.

Pakistan beleži rast nasilja poslednjih godina, a veći deo se pripisuje grupi odvojenoj od TTP-a, saveznika avganistanskih talibana, koji su se vratili na vlast u Avganistanu 2021. godine.

Napadi militanata imaju potencijal da ponovo rasplamsaju borbe duž pakistanske granice s Avganistanom.

Najgore borbe u više godina izbile su između saveznika, koji su postali neprijatelji, u februaru, kada je Pakistan izveo vazdušne udare na Avganistan, navodno na uporišta militanata, prenosi Rojters.

Posledice pakistanskog napada na bolnicu u avganistanskoj prestonici Kabulu Foto: SAMIULLAH POPAL/EPA

Od tada su se borbe smirile, a povremeni okršaji izbijaju duž granice, ali nije izdejstvovano zvanično primirje.

Islamabad optužuje Kabul da pruža utočište militantima koji koriste avganistansko tle da planiraju napade u Pakistanu.

Talibani negiraju te navode i kažu da su militanti u Pakistanu njihov unutrašnji problem.

Pakistanska vojska Foto: Aimal ZAHIR / AFP / Profimedia, Abdul BASIT / AFP / Profimedia

Početkom aprila avganistanski i pakistanski zvaničnici održali su mirovne pregovore kojima je posredovala Kina, ali uprkos tim pregovorima sporadični prekogranični sukobi se nastavljaju mada nižeg intenziteta.

(Kurir.rs/Beta-AP/Foto: Ilustracija)

Ne propustitePlanetaGOTOV "EPSKI BES", "PROJEKAT SLOBODA" IDE NA PAUZU! Tramp reagovao na zahtev NUKLEARNE SILE 48 sati nakon početka operacije; BBC: Iran ovo shvata kao POBEDU
Donald Tramp Iran.jpg
PlanetaNOVI SUKOBI AVGANISTANA I PAKISTANA: Kabul optužuje Islamabad za napade preko granice, tri osobe ubijene
Avganistan Pakistan
PlanetaNUKLEARNA SILA OBJAVILA SNIMAK NOVE RAKETE! Protivbrodski projektil domaće proizvodnje "precizno pogodio metu" (FOTO, VIDEO)
Pakistan raketa
PlanetaPONOVO IZBIO RAT IZMEĐU IRANSKIH KOMŠIJA! Bukti krvavi sukob na granici, ŽESTOKI udari sa obe strane, ima mrtvih i ranjenih: Ništa od primirja?! (VIDEO)
Avganistan Pakistan