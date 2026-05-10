PONOVO PRETI RAT IZMEĐU PAKISTANA I AVGANISTANA?! Raste broj ubijenih policajaca u terorističkom napadu, evo ko je preuzeo odgovornost za krvoproliće (FOTO)
Broj poginulih policajaca u napadu automobilom bombom na policijski punkt u severozapadnom Pakistanu porastao je na 14, javile su danas tamošnje vlasti.
Grupa koja se otcepila od pakistanskih talibana preuzela je odgovornost za napad.
Bombaš samoubica i nekoliko naoružanih ljudi aktivirali su sinoć vozilo sa eksplozivom blizu kontrolnog punkta u Banuu, okrugu u pakistanskoj provinciji Hajber Pahtunkva koja se graniči s Avganistanom, rekao je viši policijski zvaničnik Sadžad Kan.
Posle eksplozije, dogodio se oružani obračun i neki su policajci poginuli u njemu, a drugi kasnije kada se zgrada srušila.
Spasioci su više sati sa teškom mašinerijom raščišćavali ruševine da bi izvukli tela, rekao je Kan i dodao da su još tri policajca ranjena i prebačena u bolnicu.
Bezbednosne snage pokrenule su potragu za počiniocima.
Novoformirana militantna grupa Itehad-ul-Mudžahedin Pakistan preuzela je odgovornost za napad u saopštenju poslatom novinarima.
Iako grupa tvrdi da su je formirale otcepljene frakcije pakistanskih talibana, poznatih kao Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), vlasti su ih okarakterisale kao paravan za TTP.
Pakistan beleži rast nasilja poslednjih godina, a veći deo se pripisuje grupi odvojenoj od TTP-a, saveznika avganistanskih talibana, koji su se vratili na vlast u Avganistanu 2021. godine.
Napadi militanata imaju potencijal da ponovo rasplamsaju borbe duž pakistanske granice s Avganistanom.
Najgore borbe u više godina izbile su između saveznika, koji su postali neprijatelji, u februaru, kada je Pakistan izveo vazdušne udare na Avganistan, navodno na uporišta militanata, prenosi Rojters.
Od tada su se borbe smirile, a povremeni okršaji izbijaju duž granice, ali nije izdejstvovano zvanično primirje.
Islamabad optužuje Kabul da pruža utočište militantima koji koriste avganistansko tle da planiraju napade u Pakistanu.
Talibani negiraju te navode i kažu da su militanti u Pakistanu njihov unutrašnji problem.
Početkom aprila avganistanski i pakistanski zvaničnici održali su mirovne pregovore kojima je posredovala Kina, ali uprkos tim pregovorima sporadični prekogranični sukobi se nastavljaju mada nižeg intenziteta.
(Kurir.rs/Beta-AP/Foto: Ilustracija)