Slovački premijer Robert Fico objavio je danas da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski spreman za sastanak sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom "u bilo kojem formatu".

Fico je na svom Fejsbuk nalogu objavio da je takvu poruku Zelenskog preneo Putinu.

"Kada smo se sastali u Jermeniji, rekao mi je da je spreman za sastanak sa Putinom u bilo kom formatu. Odgovor je očigledan - ako je predsednik Ukrajine zainteresovan sa sastanak - trebalo bi da pozove svog ruskog sagovornika telefonom", predočio je Fico.

Slovački premijer pozdravio je nameru da se produži primirje, čime bi se stvorio okvir za diplomatske napore i pregovarački proces, prenosi Ukrajinska pravda.

Dodaje se da ljudi koji su bliski Putinu ističu da Fico nije preneo bilo kakvu poruku Zelenskog tokom njihovog susreta, iako je tema Ukrajine bila na dnevnom redu.

Fico je boravio u Moskvi 8. maja, gde je položio venac na grob neznanog junaka u blizini Kremlja.

Kabinet predsednika Ukrajine saopštio je da je Zelenski rekao Ficu, tokom njihovog susreta, da je Ukrajina spremna za razgovor sa Rusijom na nivou predsednika.