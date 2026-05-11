Slušaj vest

Tročlana porodica prebačena je u bolnicu nakon hitnog poziva zbog sumnje na incident sa prskanjem nepoznate materije u vozu na liniji "JR Tokaido" u blizini Tokija, saopštila je danas policija Japana.

Majka (35), koja je bila u društvu supruga i njihove jednoipogodišnje ćerke, izjavila je da je osetila iritaciju u grlu, ali niko od njih nije zadobio ozbiljnije povrede. Pojedini putnici u istom vagonu osetili su neobičan miris, ali policija još uvek nije potvrdila da li je išta zaista bilo poprskano.

Vatrogasne ekipe pregledale su voz, koji je zaustavljen na stanici Kavasaki u prefekturi Kanagava, ali prisustvo štetnih gasova nije detektovano.