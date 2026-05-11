Slušaj vest

Tročlana porodica prebačena je u bolnicu nakon hitnog poziva zbog sumnje na incident sa prskanjem nepoznate materije u vozu na liniji "JR Tokaido" u blizini Tokija, saopštila je danas policija Japana.

Majka (35), koja je bila u društvu supruga i njihove jednoipogodišnje ćerke, izjavila je da je osetila iritaciju u grlu, ali niko od njih nije zadobio ozbiljnije povrede. Pojedini putnici u istom vagonu osetili su neobičan miris, ali policija još uvek nije potvrdila da li je išta zaista bilo poprskano.

Vatrogasne ekipe pregledale su voz, koji je zaustavljen na stanici Kavasaki u prefekturi Kanagava, ali prisustvo štetnih gasova nije detektovano.

Prema navodima železničkog operatera "JR East", voz je krenuo iz Odavare (prefektura Kanagava) ka Takasakiju u prefekturi Gunma. Incident je prijavljen oko 16:30 časova, dok se voz kretao između stanica Jokohama i Kavasaki.

(Kurir.rs/KyodoNews/P.V.)

Ne propustitePlanetaVELIKI STRATEŠKI ZAOKRET JAPANA! Tokio ponovo izvozi oružje i sprema se za kraj ere pacifizma! Sklopljeni ugovori s ove dve zemlje!
Sanae Takaiči
PlanetaJapan i ova država razmatraju proširenje odbrambene saradnje
profimedia0194713129.jpg
PlanetaJAPAN POKREĆE POTRAGU ZA VANZEMALJCIMA Prva istraživanja radio-signala već sledećeg leta: Evo zašto su pohitali da ih "otkriju" (FOTO)
Japan
PlanetaTOKIO UVODI STROGE USLOVE ZA STICANJE PREBIVALIŠTA: Uvećane takse za boravak u Japanu
profimedia-0897894963.jpg