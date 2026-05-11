TRI OSOBE U BOLNICI NAKON ČUDNOG MIRISA U VOZU! Kada je voz zaustavljen, nije nađeno ništa?!
Tročlana porodica prebačena je u bolnicu nakon hitnog poziva zbog sumnje na incident sa prskanjem nepoznate materije u vozu na liniji "JR Tokaido" u blizini Tokija, saopštila je danas policija Japana.
Majka (35), koja je bila u društvu supruga i njihove jednoipogodišnje ćerke, izjavila je da je osetila iritaciju u grlu, ali niko od njih nije zadobio ozbiljnije povrede. Pojedini putnici u istom vagonu osetili su neobičan miris, ali policija još uvek nije potvrdila da li je išta zaista bilo poprskano.
Vatrogasne ekipe pregledale su voz, koji je zaustavljen na stanici Kavasaki u prefekturi Kanagava, ali prisustvo štetnih gasova nije detektovano.
Prema navodima železničkog operatera "JR East", voz je krenuo iz Odavare (prefektura Kanagava) ka Takasakiju u prefekturi Gunma. Incident je prijavljen oko 16:30 časova, dok se voz kretao između stanica Jokohama i Kavasaki.
