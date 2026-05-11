Više od 300 stranih državljana uhapšeno je u glavnom gradu Indonezije, u raciji zbog navodne organizacije onlajn kockanja, saopštila je policija.

Ukupno 321 stranac, većinom iz Vijetnama, uhapšen je u poslovnoj zgradi u blizini gradskog kvarta Kineska četvrt, koju su istražitelji opisali kao centar za više od 70 internet stranica za kockanje, usmerenih na ljude van Indonezije, na osnovu marketinških zapisa i digitalnih dokaza prikupljenih tokom racije.

Među uhapšenima je 228 Vijetnamaca, 57 Kineza, dok ostali dolaze iz Laosa, Mjanmara, Tajlanda, Malezije i Kambodže, rekao je Vira Satja Triputra, direktor za opšti kriminal u Indonežanskoj nacionalnoj policiji.

Traga se za organizatorima

On je naveo da se dalje traga za organizatorima i finansijerima mreže.

"Uhapsili smo osumnjičene na delu dok su obavljali aktivnosti povezane sa onlajn kockanjem", rekao je Triputra na konferenciji za novinare.

Naveo je da je operacija bila organizovana na strukturiran način, sa radnicima raspoređenim na poslove poput korisničke podrške, telemarketinga i finansijske administracije. Policija procenjuje da je operacija trajala oko dva meseca.

Vlasti su saopštile da mnoge kockarske mreže često premeštaju svoje operacije kako bi izbegle da budu otkrivene, i da često angažuju strane radnike za upravljanje veb-sajtovima i korisničkom službom.

Oni protiv kojih budu podignute optužnice nakon ispitivanja mogli bi da se suoče sa kaznom do devet godina zatvora prema indonežanskim krivičnim i imigracionim zakonima, kao i novčanom kaznom od dve milijarde rupija (oko 116.000 dolara).