Slušaj vest

U jeku krhkog primirja između SAD i Irana, izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da rat sa Iranom "nije gotov".

U intervjuu koji se emituje u nedelju u emisiji "60 minuta", Netanjahu je glavnom dopisniku CBS njuza iz Vašingtona, Mejdžoru Garetu, rekao da visoko obogaćeni uranijum mora biti iznet iz Irana, a postrojenja za obogaćivanje demontirana.

"Sada smo uništili veliki deo toga", rekao je Netanjahu, misleći na iranske nuklearne kapacitete, kao i na njihove posredničke snage u drugim zemljama i kapacitete za proizvodnju raketa. "Ali sve je to i dalje tamo, i ima još posla koji treba obaviti."

1/5 Vidi galeriju Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i predsednik SAD Donald Tramp Foto: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ALEX WONG / Getty images / Profimedia

Međunarodni posmatrači procenjuju da Iran i dalje poseduje oko 440 kilograma uranijuma koji je blizu nivoa potrebnog za atomsku bombu.

"Uđete i iznesete ga", rekao je Netanjahu o potencijalnim planovima za uklanjanje. Ako se postigne dogovor, to bi bio "najbolji način" da se ukloni iranski visoko obogaćeni uranijum, dodao je on.

Netanjahu je odbio da precizira šta će se dogoditi ako se ne postigne dogovor sa Iranom u vezi sa njegovim nuklearnim materijalom.