Izrael je još u februaru uspostavio tajnu vojnu bazu u iračkoj pustinji kako bi podržao svoju vazdušnu kampanju protiv Irana, objavio je Volstrit džornal, pozivajući se na američke zvaničnike i druge izvore.

Prema pisanju lista, baza je izgrađena neposredno pre početka američko-izraelskih napada na Iran 28. februara i služila je kao logistički centar za podršku izraelskom ratnom vazduhoplovstvu. U bazi su navodno bili smešteni pripadnici specijalnih snaga i timovi za traganje i spasavanje, spremni da reaguju u slučaju obaranja izraelskih aviona i spasavanja pilota.

"Volstrit džornal" piše da su izraelske snage čak izvele vazdušne napade na iračke snage koje su početkom marta zamalo otkrile bazu.

Pastir primetio da se nešto čudno dešava

Lokalni pastir je 4. marta primetio neuobičajene aktivnosti, uključujući letove helikoptera, i o tome obavestio iračku vojsku. Jedan zvaničnik izjavio je za WSJ da je izraelska vojska vazdušnim napadima oterala iračke snage. U incidentu je poginuo jedan irački vojnik. Izraelska vojska odbila je da komentariše navode iz izveštaja.

Irak, koji je isprva za napad u martu optužio SAD, tada je poručio: "Ova nepromišljena operacija izvedena je bez koordinacije ili odobrenja." Izvori su za WSJ naglasili da SAD nisu učestvovale u operaciji.

"Čini se da je na terenu pre napada bila određena snaga, uz vazdušnu podršku, koja je delovala izvan sposobnosti naših jedinica", naveo je tada jedan visoki irački vojni zvaničnik.

"Normalno je da se pre operacije izviđa teren"

List podseća i na izjavu tadašnjeg komandanta izraelskog ratnog vazduhoplovstva Tomera Bara iz marta, kada je rekao da specijalne snage sprovode "izvanredne" operacije tokom sukoba sa Iranom. "Pripadnici specijalnih jedinica ratnog vazduhoplovstva trenutno sprovode izvanredne misije koje nadilaze maštu", rekao je Bar bez navođenja dodatnih detalja.

Prema rečima analitičara koje citira WSJ, zapadna iračka pustinja je idealna lokacija za tajnu vojnu ispostavu zbog retke naseljenosti i ogromne površine. "Normalno je da se pre operacija izviđa teren i uspostavljaju ovakve lokacije", rekao je Majkl Najts, direktor obaveštajne firme "Horizon Engage".