Halid Al-Hail, poznati katarski opozicionar u egzilu i osnivač "Katarskog globalnog programa za reformu", tvrdi da su optužbe o navodnoj podršci Dohe terorizmu utemeljene na godinama dokumentovanih akcija.

Prema njegovim rečima i podacima koji su postali viralni, Katar poriče podršku terorizmu, ali je činjenica da je podržao Hamasovo preuzimanje Gaze 2007. godine i od tada pružio finansijsku podršku u iznosu od 1,7 milijardi evra.

Zbog takve politike, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein i Egipat su 2017. godine prekinuli sve diplomatske odnose sa ovom zemljom, dok lideri Hamasa i dalje nesmetano borave u hotelima sa pet zvezdica u Kataru, dodaje Al-Halil.

Al-Halil dobio politički azil u Londonu

Ova objava predstavlja kombinaciju izjava koje je Al-Hail, koji živi pod političkim azilom u Londonu nakon optužbi da je u domovini mučen, izneo u intervjuu za "Džeruzalem post" i tokom brifinga za "Pokret za borbu protiv antisemitizma".

Podaci se oslanjaju i na izveštaj Fondacije za odbranu demokratija pod naslovom "10 stvari koje treba znati o Hamasu i Kataru", u kojem se navodi procena o prebačenih 1,8 milijardi dolara Gazi kojom upravlja Hamas.

Istorijska je činjenica da je Katar bio izolovan od susednih država 2017. godine zbog optužbi za podršku ekstremističkim grupama, što Al-Hail koristi kao ključni dokaz za svoje tvrdnje o dvoličnoj politici režima u Dohi.

Tekst koji kruži društvenim mrežama sastavljen je kao objava koja objedinjuje ove izvore kako bi se istakle kontradiktornosti u zvaničnoj politici Katara.