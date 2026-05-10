Vršilac dužnosti direktora američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), Džej Batačarja, izdao je oštro saopštenje povodom situacije na kruzeru zaraženom hantavirusom, naglašavajući da "ovo nije kovid", u pokušaju da suzbije paniku dok se američki putnici vraćaju u zemlju.

Gostujući na televiziji CNN, Batačarja je odlučno izjavio da epidemija hantavirusa neće postati nova pandemija.

"Ovo nije kovid i ne želimo da ga tretiramo kao kovid. Koristimo protokole za hantavirus koji su se i ranije pokazali uspešnim u suzbijanju žarišta", rekao je on.

Stroga izolacija i povratak u SAD

Španske vlasti, uključujući ministarstva zdravlja i unutrašnjih poslova, naglasile su da evakuisane grupe neće imati nikakav kontakt sa javnošću, uprkos izveštajima da putnici trenutno ne pokazuju simptome virusa. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je preporučila karantin od 42 dana za sve koji su bili na brodu, na kojem je prvi slučaj potvrđen 2. maja.

Grupa od 17 američkih putnika sprema se za evakuaciju sa broda "MV Hondius", koji je usidren u luci Granadilja na Tenerifima. Oni će čarter letom biti prebačeni direktno u Nacionalnu jedinicu za karantin u Nebraski radi procene i izolacije.

Foto: AP, Manu Fernandez/AP

Iskrcavanje ukupno 147 putnika i članova posade počelo je u nedelju ujutru. Španski državljani – 13 turista i jedan član posade – prvi su napustili brod i autobusima prevezeni do aerodroma. Ceo proces repatrijacije po nacionalnim grupama trajaće oko nedelju dana, a sprovodi se u saradnji sa SZO.

Bilans žrtava i medicinski podaci

Do sada su potvrđena tri smrtna slučaja – reč je o holandskom bračnom paru i jednom državljaninu Nemačke. Smatra se da su se zarazili nakon ekspedicije posmatranja ptica u Argentini pre nego što su se ukrcali na brod. Hantavirus se tipično prenosi kontaktom sa izlučevinama zaraženih pacova, mada španske vlasti tvrde da na samom brodu nisu pronađeni tragovi glodara.

Foto: AP

U najnovijem ažuriranju, SZO je potvrdila da se osmoro putnika, koji više nisu na brodu, razbolelo, a kod šestoro je potvrđen hantavirus. Četvoro je i dalje hospitalizovano u Južnoj Africi, Holandiji i Švajcarskoj. Sumnjiv slučaj u Nemačkoj bio je negativan, kao i test španske državljanke koja je letela istim avionom kao i pacijent koji je kasnije preminuo.

"Virus se teško prenosi sa osobe na osobu!"

Batačarja je istakao da se virus teško prenosi sa osobe na osobu i da su u riziku samo oni koji su bili u bliskom kontaktu sa ljudima koji već pokazuju simptome. "Sedam Amerikanaca koji su se ranije vratili komercijalnim letovima nisu imali simptome i zato nisu predstavljali rizik za druge", objasnio je on.

Operacija na Tenerifima i put ka Roterdamu

Generalni direktor SZO, Tedros Adhanom Gebrejesus, doputovao je u Španiju kako bi nadgledao operaciju. U otvorenom pismu stanovnicima Tenerifa, poručio je da je rizik po javno zdravlje nizak. Putnici se prevoze kroz "zapečaćene i čuvane koridore" direktno do aviona, dok je oko broda uspostavljena pomorska zona isključenja.