VUKLI STE NAS ZA NOS 47 GODINA, ALI SE VIŠE NEĆETE SMEJATI! Tramp zapretio Iranu
Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da se Iran igra sa Amerikom i ostatkom sveta već 47 godina po principu stalnog odlaganja.
"Onda im je konačno upala sekira u med kada je Barak Husein Obama postao predsednik SAD. On ne samo da je bio dobar prema njima, bio je sjajan, praktično je prešao na njihovu stranu, odbacio Izrael i sve ostale saveznike, i dao Iranu novu, veliku i veoma moćnu priliku za život. Stotine milijardi dolara, i 1,6 milijardi evra (1,7 milijardi dolara) u gotovini, doletelo je u Teheran i predato im je na srebrnoj tacni. Svaka banka u Vašingtonu, Virdžiniji i Merilendu bila je ispražnjena — bilo je toliko novca da, kada je stigao, iranski nasilnici nisu imali pojma šta da rade sa njim", naveo je Tramp na mreži Truth Social i dodao:
"Nikada nisu videli takav novac, i nikada više neće. Iznošen je iz aviona u koferima i torbama, a Iranci nisu mogli da veruju kakvu sreću imaju. Konačno su pronašli najveću 'naivčinu' od svih, u liku slabog i glupog američkog predsednika. On je bio katastrofa kao naš 'vođa', ali ne tako loš kao Pospani Džo Bajden!"
On je istakao da Iranci vuku za nos Ameriku.
"Drže nas na čekanju, ubijaju naše ljude svojim bombama pored puta, guše proteste, a nedavno su zbrisali 42.000 nevinih, nenaoružanih demonstranata i smejali se našoj zemlji koja je sada ponovo velika! Više se neće smejati!
Predsednik DONALD J. TRAMP".
(Kurir.rs/P.V.)