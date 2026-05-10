Letonski ministar odbrane Andris Spruds podneo je danas ostavku nakon što su u četvrtak dva ukrajinska drona doletela iz pravca Rusije i pogodila skladišta nafte.

Ranije danas, letonska premijerka Evika Silina zatražila je njegovu ostavku, rekavši da protivdronski sistemi nisu bili dovoljno brzo raspoređeni. Za novog ministra odbrane imenovala je pukovnika letonske vojske Raivisa Melnisa.

Andris Spruds, ministar koji je podneo ostavku Foto: Britta Pedersen/DPA

Letonija i Litvanija u četvrtak su pozvale NATO da pojača protivvazdušnu odbranu u njihovom regionu nakon što su dva drona preletela rusku granicu i pogodila skladište nafte u Letoniji.

Sibiha potvrdio: Dronovi su naši

Ukrajinski ministar odbrane Andrij Sibiha potvrdio je da su dronovi ukrajinski. Napomenuo je da su dronovi uleteli u Letoniju zbog "ruskog elektronskog ratovanja koje je namerno preusmerilo ukrajinske dronove sa njihovih ciljeva u Rusiji".

Kao odgovor na incidente sa dronovima, Ukrajina razmatra slanje stručnjaka koji bi pomogli u jačanju vazdušne bezbednosti iznad baltičkih država.

