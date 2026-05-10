Predsednik SAD Donald Tramp oglasio se na društvenoj mreži Truth Social, rekavši da je Amerika zaslužna za oslobađanje poljskih i moldavskih pritvorenika.

"Upravo smo osigurali oslobađanje tri poljska i dva moldavska zatvorenika iz beloruskog i ruskog pritvora. Zahvaljujući mom specijalnom predsedničkom izaslaniku, Džonu Kolu, uspeli smo snažno da pritisnemo kako bi do ovog oslobađanja došlo. 

Moj prijatelj, predsednik Poljske Karol Navrocki, sastao se sa mnom prošlog septembra i zamolio me da pomognem u oslobađanju Andžeja Počobuta iz beloruskog zatvora.

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko u Moskvi u poseti ruskom predsedniku Vladimiru Putinu

Danas je Počobut slobodan zahvaljujući našim naporima. Sjedinjene Države ispunjavaju obećanja svojim saveznicima i prijateljima.

Hvala predsedniku Aleksandru Lukašenku na njegovoj saradnji i prijateljstvu. Tako lepo!"

