Po dogovoru Kine i Sjedinjenih Američkih Država, He Lifeng, potpredsednik vlade Kine i član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije, predvodiće delegaciju u Južnu Koreju radi održavanja ekonomskih i trgovinskih konsultacija sa Sjedinjenim Američkim Državama od 12. do 13. maja, saopštilo je Ministarstvo trgovine u nedelju.

Dve strane će se voditi konsenzusom koji su postigla dvojica šefova država tokom njihovog sastanka u Busanu, kao u prethodnim telefonskim razgovorima, te će održati konsultacije o ekonomskim i trgovinskim pitanjima od zajedničkog interesa, navodi se u saopštenju ministarstva.