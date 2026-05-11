Američki predsednik Donald Tramp odbacio je kao "potpuno neprihvatljiv" iranski odgovor na predloge SAD za okončanje rata.

Iranska agencija Tasnim objavila je da predlog Teherana, poslat preko Pakistana kao posrednika u komunikaciji sa Vašingtonom, uključuje trenutni prekid rata na svim frontovima, obustavu američke pomorske blokade iranskih luka i garancije da neće biti daljih napada na Iran.

BBC podseća da je prekid vatre, koji je trebalo da olakša pregovore o okončanju rata koji su SAD i Izrael pokrenuli krajem februara protiv Irana, uglavnom poštovan, uprkos povremenim razmenama vatre.

Tramp je prošle nedelje tvrdio da će rat u Iranu biti "brzo završen".

Netanjahu: Još uvek postoje postrojenja za obogaćivanje uranijuma

Međutim, izraelski premijer Benjamin Netanjahu kazao je u intervjuu u emisiji "60 minuta" na CBS njuzu da iranske zalihe obogaćenog uranijuma moraju da budu "uklonjene" da bi rat protiv Irana mogao da se smatra završenim.

- Još uvek postoje postrojenja za obogaćivanje (uranijuma) koja moraju da budu rasturena - rekao je Netanjahu američkoj televiziji.

Prema iranskim državnim medijima, predlog Teherana uključuje zahtev za nadoknadu ratne štete i naglašava suverenitet Irana nad Ormuskim moreuzom.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan u izjavi koju je dao juče nije direktno pomenuo predlog Teherana, ali je rekao da njegova zemlja "nikada neće popustiti pred neprijateljem".

- A ako se pokrene razgovor o dijalogu ili pregovorima, to ne znači predaju ili povlačenje - poručio je on.

Tramp: Ne sviđa mi se

Tramp je sinoć na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) objavio da je "upravo pročitao odgovor takozvanih iranskih 'predstavnika'".

- Ne sviđa mi se - POTPUNO NEPRIHVATLJIVO. Hvala na pažnji u vezi s ovim pitanjem. Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - napisao je šef Bele kuće.

Američki sajt Aksios objavio je ranije da je memorandum koji su SAD poslale Iranu bio na jednoj stranici i sadržao je 14 tačaka kao što su pristanak Teheran da prestane s obogaćivanjem uranijuma, ukidanje sankcija i obnavljanje slobodnog prolaza kroz Ormuski moreuz.

Izvori tog medija su naveli da će mnogi uslovi izneti u memorandumu biti direktno vezani za postizanje konačnog sporazuma SAD i Irana.

Teheran je nastavio da blokira strateški važan moreuz što je dovelo do rasta cena nafte u svetu, pošto tom pomorskom rutom obično prođe oko 20 odsto isporuka nafte i tečnog prirodnog gasa na globalnom nivou.

Amerika je, sa druge strane, uvela blokadu iranskih luka kako bi izvršila pritisak na Teheran da pristane na uslove Vašingtona, ali je taj potez još više razbesneo Iran.

Iran preti susednim zemljama

Iranske vlasti su upozorile susedne zemlje da se ne pridržavaju američkih sankcija Teheranu.

Portparol vojske Mohamed Akraminija kazao je da će se brodovi koji prolaze kroz Ormuski moreuz suočiti sa "teškim posledicama" ako pre pokušaja prolaska ne sarađuju sa Teheranom.

Akraminija je rekao da Amerikanci "nikada neće moći da pretvore ovo ogromno prostranstvo u severnom Indijskom okeanu u pravu blokadu pokrivajući ga svojom flotom".

SAD imaju značajno vojno prisustvo širom Persijskog zaliva, pošto poseduju baze u Kataru, Bahreinu, Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), Saudijskoj Arabiji i Omanu.