ZARAZA OTKRIVENA NAKON EVAKUACIJE SA BRODA ZA KRSTARENJA "MV HONDIUS" SA KOJEG JE TROJE LJUDI PREMINULO

Putnik sa kruzera "MV Hondius" na kojem je izbila epidemija hantavirusa pokazao je simptome bolesti tokom povratka u Francusku, nakon što je brod za krsterenje Atlantikom juče pod visokim merama zdravstvene bezbednosti iskrcan na španskim Kanarskim ostrvima.

BBC prenosi da je vest o tom francuskom državljaninu objavio premijer te zemlje Sebastijan Lekornu.

On je kazao je da je putnik sa kruzera razvio simptome tokom čarter leta s ostrva Tenerife za Pariz i dodao da je svih petoro Francuza evakuisanih sa broda "odmah stavljeno u strogu izolaciju do daljnjeg obaveštenja".

Francuski državljani su bili među više od 90 turista koji su u nedelju iskrcani sa kruzera u vlasništvu holandske kompanije "Oušenvajd ekspedišons", koji se usidrio kod Kanarskih ostrva pre zore i potom ušao u lokalnu luku.

Foto: AP, Manu Fernandez/AP

Karantin 72 sata, pa samoizolacija 45 dana

Nakon što je francuski let sleteo na pariski aerodrom "Burže" na pisti su se pojavili zdravstveni radnici koji su nosili ličnu zaštitnu opremu i vozilo Hitne pomoći koje je odvezlo putnike u bolnicu "Biša" u glavnom gradu.

- Tamo će oni biti u karantinu 72 sata i biće im urađena potpuna procena, pre nego što budu poslati kući na samoizolaciju u trajanju od 45 dana - saopštilo je francusko Ministarstvo za evropske i spoljne poslove.

U obaveznom karantinu u vojnoj bolnici u španskoj prestonici Madridu nalazi se 14 državljana Španije koji su juče tu prebačeni avionom sa Tenerifa.

Foto: AP

Britanski državljani sa kruzera su stiglu u Mančester, a prema saopštenju Agencije za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) nijedan od Britanaca nije prijavio simptome, ali su pod nadzorom.

Prvi slučaj u Poljskoj

Međutim, putniku iz Poljske koji je možda došao u kontakt sa hantavirusom rečeno je da pažljivo prati svoje zdravstveno stanje i da se javi medicinskim vlastima u slučaju problema.

Poljska TVN je objavila da je to prvi takav slučaj u toj zemlji.

Foto: Manu Fernandez/AP

Navodi se da je poljski državljanin čekao isti let kao i putnici sa kruzera koji pokazuju simptome hantavirusa.

Pavel Gžesiovski, šef poljskog glavnog inspektorata za sanitarnu kontrolu, rekao je medijima da je putnik pod nadzorom.

- Osoba nije u karantinu i trenutno ne pokazuje simptome virusa - kazao je on, prenosi poljski javni servis TVP.

Foto: Qasem Elhato/Qasem Elhato, screenshot AP

U Holandiju je stigao avion sa 26 putnika i članova posade, uključujući osam državljana te zemlje.

Amerikanci u avionu u jedinicama za obuzdavanje bilološke zaraze

Pored toga, juče je za SAD poleteo avion sa 18 američkih putnika sa kruzera i jednim britanskim državljaninom sa boravištem u Americi.

Foto: Peter Dejong/AP, ELTON MONTEIRO/LUSA

Ministarstvo zdravlja i socijalnih službi SAD saopštilo je da je jedan od Amerikanaca počeo da pokazuje blage simptome hantavirusa, dok je drugi je bio blago pozitivan na andski soj virusa nakon što je evakuisan sa kruzera.

Navodi se da su oba putnika "iz predostrožnosti" tokom leta smeštena u jedinice za obuzdavanje bilološke zaraze u avionu.

Let putnika sa kruzera za Australiju očekuje se danas.