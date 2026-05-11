Kina je jutros uspešno lansirala teretnu letelicu Tijendžou-10 sa lansirnog mesta Venčang kako bi isporučila zalihe za svoju svemirsku stanicu Tijengung u orbiti, saopštila je Kineska svemirska agencija za misije sa ljudskom posadom.

Danas u 8:14 časova, raketa-nosač “Dugi marš 7- Y11” koja je nosila teretnu svemirsku letelicu Tijendžou-10 lansirana je sa lansirnog mesta Venčang. Oko 10 minuta kasnije, teretna letelica Tijendžou-10 se uspešno odvojila od rakete i ušla u unapred određenu orbitu. Nakon toga, solarni paneli svemirske letelice su se glatko raširili, što znači da je lansiranje bilo potpuno uspešno.

Teretna letelica Tijendžou-10 će se kasnije spojiti sa kompleksom svemirske stanice. Letelica Tijendžou-10 prenela je svemirsko odelo za aktivnosti van letelice, kao i potrošni materijal za boravak astronauta u orbiti, pogonsko gorivo i opremu za eksperimente.