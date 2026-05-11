Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Avion kompanije "Turkiš erlajns" zapalio se danas prilikom sletanja na glavni aerodrom u Nepalu.

U incidentu nema povređenih osoba, ali je aeodrom zatvoren.

Avion na letu iz Istanbula sleteo je na Međunarodni aerodrom Tribhuvan u Katmanduu dok su vatra i dim izlazili sa desne opreme za sletanje.

Hitne službe reagovale su i kontrolisale vatru i putnici su bezbedno evakuisani, objavili su zvaničnici aerodroma.

Aerodrom je jutros zatvoren.

U avioni Erbas 330 bilo je 277 putnika i 11 članova posade, preneo je francuski Figaro.

Evakuacija putnika iz aviona "Turkiš erlajnsa" koji se zapalio po sletanju na aerodrom u Nepalu Foto: screenshot IG/ndtv

Prema portparolu Uprave za civilnu avijaciju Nepala iskra na desnom trapu za sletanje aviona je izazvala požar na letelici koja je došla iz Istanbula.

Nekoliko aviona na putu za Katmandu je zaustavljeno dok zvaničnici istražuju slučaj i pokušavaju da srede jedinu pistu sa tog aerodroma.

U Nepalu se relativno često događaju udesi aviona pošto njegov planinski teren i promenljivo vreme čine uslove letenja teškim, prenosi AP.

Avion "Turkiš erlajnsa" je 2015. godine sleteo u Katmanduu pri gustoj magli i zatim je skliznuo sa piste, a zbog toga je aerodrom bio zatvoren nekoliko dana.

Nije bilo povređenih i avion je kasnije odvučen sa aerodroma i pretvoren u muzej.