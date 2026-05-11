Putnici sa kruzera MV Hondius počeli su juče ujutru iskrcavanje na Tenerifima nakon višednevne neizvesnosti, dok se evakuacija sprovodi pod strogim zdravstvenim merama i međunarodnom koordinacijom.

Da li je reč o opravdanom oprezu ili novoj globalnoj panici, za emisiju "Redakcija" na Kurir televiziji, otkrili su Jelena Prodanić, pravnica, prof. dr Borislav Kamenov, imunolog i Zoran Raković, novinar.

- Španija je uspešno sprovela evakuaciju 94 putnika sa kruzera MV Hondius, koji su bili državljani 19 zemalja, organizujući osam specijalnih letova za njihov povratak u matične države. Preostala su još dva leta planirana za danas, kojima će biti transportovano šest putnika za Australiju i 23 za Holandiju - počeo je Raković.

Organizovana evakuacija pod strogim merama

Kako kaže, na brodu će nakon evakuacije ostati 30 članova posade, koji će nastaviti put ka Holandiji, gde će brod biti detaljno očišćen i dezinfikovan.

- Evakuacija je sprovedena bez kontakta putnika sa lokalnim stanovništvom, u skladu sa strogim zdravstvenim protokolima, a španske vlasti su pohvaljene zbog organizacije i efikasnosti. Predsednik Kanarskih ostrva ranije je izražavao protivljenje dolasku broda, ali je na kraju prihvaćen kompromis da evakuacija bude završena u roku od 24 sata. Iako su zabeleženi smrtni slučajevi na brodu, većina putnika nije pokazivala simptome infekcije, osim jednog francuskog državljanina koji je tokom transporta razvio simptome.

Četiri državljanina Holandije transportovana su u Frankfurt, dok je jedna osoba hospitalizovana u Berlinu, a drugoj je određen kućni karantin u Štutgartu. Za preostale potencijalne slučajeve zasad nema potvrđenih simptoma, istakla je Prodanić.

- Nema izražene panike među putnicima i situacija se, prema zvaničnim informacijama, drži pod kontrolom, uz stalno naglašavanje da nema indikacija za novu pandemiju. Nakon evakuacije sa kruzera, deo putnika je prebačen u Nemačku, gde su sprovedeni dodatni medicinski pregledi.

- Iako situacija nije uporediva sa pandemijom KOVID-19 i rizik od širenja je znatno manji, nemačke vlasti postupaju uz pojačane mere opreza. To uključuje strogi nadzor karantina, redovne kontrole i proveru zdravstvenog stanja osoba u izolaciji, što pokazuje viši nivo spremnosti nego tokom ranijih kriza - rekla je.

Poreklo i način širenja infekcije

Kamenov je objasnio da je ključ u načinu prenosa bolesti i da se kod ovog slučaja radi o soju Andes poreklom iz Južne Amerike, za koji se pretpostavlja da su ga na brod uneli putnici koji su se prethodno zarazili u prirodnom okruženju.

- Suština je u načinu prenošenja bolesti, odnosno da li može da se prenosi sa čoveka na čoveka. Tu je ključna razlika. Kada govorimo o ovom soju, reč je o soju koji se naziva Andes, poreklom iz Južne Amerike. Dve osobe, bračni par, ukrcale su se na brod nakon što su boravile na lokaciji gde ima ptica i otpada, a samim tim i glodara. Pretpostavlja se da su se tamo zarazili, a potom su infekciju preneli i na brod - kaže Kamenov.

- Tih sojeva kod nas nema, niti ih ima u Aziji ili Evropi. Kod nas je prisutan drugačiji soj, koji je poznat i koji se povremeno javlja kod ljudi koji dolaze u kontakt sa glodarima. Prenos se dešava, između ostalog, udisanjem aerosola zaraženog materijala, ali to važi samo za određene sojeve koji prelaze sa životinja na ljude. Ovaj južnoamerički soj je specifičan i zato ne može da dovede do epidemije ili pandemije, već se radi o ograničenim slučajevima u zatvorenom krugu. Na brodu su ljudi u bliskom kontaktu, u zatvorenim prostorima, što olakšava širenje, dok je na otvorenim palubama rizik znatno manji zbog ventilacije.

