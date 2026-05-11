Tenzije na Bliskom istoku između Izraela i Irana ulaze u novu fazu, uz upozorenja da bi sukob mogao imati šire globalne posledice, posebno po energetska tržišta i stabilnost Evrope.

Da li svet ulazi u period dugotrajne nestabilnosti, ko zapravo kontroliše energetske tokove i koliko bi novi globalni sukobi mogli da promene ekonomsku i političku mapu sveta, za "Redakciju", govorili su Biljana Šahrimanjan Obradović, Centar za stratešku analizu, Miljan Jovičević, ekonomista i Aleksandar Đuričić, advokat i politikolog.

- Boravila sam u Republici Jermeniji na samitu Evropske političke zajednice i imala priliku da iz prve ruke čujem izjave svetskih zvaničnika, uključujući i generalnog sekretara NATO-aMarka Rutea. On je za međunarodne medije istakao da je svestan nezadovoljstva Evrope odlukama koje donose Sjedinjene Američke Države. Tokom samita često se govorilo o Ormuskom moreuzu i bezbednosti plovidbenih pravaca, uz ocenu da aktuelne tenzije ne utiču samo na zemlje u sukobu, već i na celu Evropu, zbog čega je naglašena potreba za jačanjem i diversifikacijom lanaca snabdevanja - rekla je Obradović.

Biljana Šahrimanjan Obradović, Centar za stratešku analizu

Suprotstavljene procene situacije

Dodala je da je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen poručila da Evropa mora obezbediti stabilne kanale snabdevanja i da ne sme da zavisi od sukoba velikih sila.

- Istovremeno, pojavljuju se različite i ponekad kontradiktorne izjave iz Sjedinjenih Američkih Država, što dodatno podstiče nedoumice u međunarodnoj javnosti. Dok jedni tvrde da Iran i dalje ima značajne vojne kapacitete, drugi navode da su oni delimično neutralisani, što otvara pitanje stvarne slike na terenu.

Jovičević upozorava na globalne ekonomske poremećaje koji se ogledaju kroz nestašice i pritisak na zalihe, uz mogućnost kratkoročnog smirivanja, ali uz i dalje neizvesne dugoročne posledice.

- Došlo je do ozbiljnog ekonomskog raskola na globalnom nivou, što se vidi kroz brojke i praktične pokazatelje. Beleže se značajne nestašice, koje se iz dana u dan produbljuju, a zalihe se troše brže nego što su ranije procene velikih sila predviđale. U narednom periodu moguće je delimično smirivanje situacije i promena narativa u narednih 10 do 15 dana, što bi moglo doneti određene ekonomske efekte.

Miljan Jovičević, ekonomista

- Poseban izazov predstavlja i činjenica da Evropska unija i njene članice nisu bile u potpunosti spremne za ovakav ekonomski udar, što je dovelo do različitih reakcija i neslaganja u pristupima. U tom kontekstu otvara se prostor za jačanje ekonomskog suvereniteta pojedinačnih država, kroz oslanjanje na strateške grane privrede i razvoj malih i srednjih preduzeća kao nove osnove ekonomskog modela.

Globalni ekonomski pritisci i neizvesnost

- Mislim da je, prvenstveno, Donald Tramp neko kome taj stil političkog nastupa odgovara i to je deo njegove prepoznatljive strategije, gde često nastupa u dominantnom i pobedničkom tonu. Kada je reč o konfliktu unutar američke administracije, poruke su, svakako, mešovite i dolaze iz više pravaca. Imamo, pre svega, politički i vojni deo administracije, i iako oba segmenta žele kraj sukoba, taj kraj mora da bude u skladu sa američkom spoljnom politikom i američkim interesima - kaže Đuričić.

Aleksandar Đuričić, advokat i politikolog

- U slučaju nastavka konflikta, vidi se težnja da se izbegne angažovanje kopnenih snaga u Iranu, dok se trenutno stanje u određenoj meri prihvata kao funkcionalno. Strategija se zasniva na pritisku, odnosno maksimalnom pritisku, uz moguće ograničene i kontrolisane udare manjeg intenziteta, sa ciljem da se situacija zadrži pod kontrolom i eventualno dovede do nekog oblika mira - za "Redakciju", zaključio je Đuričić.

