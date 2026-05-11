Ruska Federalna služba zaštite (FSO) zabranila je zvaničnicima da nose ručne satove prilikom susreta sa Vladimirom Putinom, preneo je Telegram kanal Mozhem Obyasnit.

- Telefoni su odavno zabranjeni, sada su na spisak dodati i satovi i elektronski i mehanički - rekao je jedan izvor za Mozhem Obyasnit.

Zabrana je stupila na snagu "oko sredine aprila", naveo je izvor. Novinari Mozhem Obyasnit pregledali su snimke Putinovih sastanaka sa ruskim zvaničnicima i potvrdili da zvaničnici nisu nosili satove.

Foto: Youtube Printscreen

Pravilo važi čak i za zvaničnike koji se u javnosti retko mogu videti bez sata.

Mozhem Obyasnit kao primere navodi guvernera Tambovske oblasti Jevgenija Pervišova, predsednika Republike Mordovije Artjoma Zdunova i generalnog direktora Kamaza Sergeja Kogogina.

Nova pravila se ne odnose na ljude koje Putin dobro poznaje, rekao je izvor.

- I oni predaju telefone, ali pravilo o satovima se na njih ne primenjuje - barem za sada. Oni manje važni više ne mogu ništa da unesu - rekao je izvor.

Foto: Evgenia Novozhenina/Pool Reuters, AP/Maxim Shemetov, Tatiana Barybina / AFP / Profimedia

Na primer, direktor Rosteka Sergej Čemezov nosio je sat na nedavnom sastanku sa Putinom.

Kako navodi Mozhem Obyasnit, i sam Putin je počeo da skida sat pre sastanaka.

Međutim, na sastanku sa čečenskim liderom Ramzanom Kadirovim, očigledno je zaboravio na to - snimak koji je objavila pres služba Kremlja prikazuje ga kako rukom prekriva ručni zglob.

Mozhem Obyasnit nije naveo šta je podstaklo nove zahteve FSO-a, ali je ukazao na izveštaj evropskih obaveštajnih službi objavljen početkom maja, prema kojem Putin strahuje od pokušaja atentata i značajno je pojačao mere bezbednosti.

(Kurir.rs/Meduza/Preneo: V.M.)

