Iranski predlog za okončanje rata sa SAD i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, koji je američki predsednik Donald Tramp odbacio kao "potpuno neprihvatljiv", bio je "legitiman" zahtev.

To tvrdi Esmail Bagei. portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana.

"Siguran prolaz kroz Ormuski moreuz i uspostavljanje bezbednosti u regionu i Libanu bili su drugi zahtevi Irana, koji se smatraju velikodušnom i odgovornom ponudom za regionalnu bezbednost", izjavio je Bagei.

Istakao je da su zahtevali okončanje rata, ukidanje blokade i piraterije, i oslobađanje iranskih sredstava "koja su nepravedno zamrznuta u bankama pod američkim pritiskom".

Rekao je da bi Evropa trebalo da se "uzdrži" od poteza koji bi ugrozili njene interese.

Povodom izveštaja da će evropske zemlje poslati ratne brodove u region kako bi otvorile Ormuski moreuz usled rasta cena energenata, Bagei kaže da je Iran "jasno poručio Evropljanima da ne bi trebalo da podležu američkoj i izraelskoj oholosti".

"Kao što sam rekao, ovaj rat nije samo neetičan, već je i nezakonit. SAD i Izrael započeli su agresiju protiv Irana, evropske zemlje ne bi trebalo da budu obmanute i uvučene u ovu situaciju", dodao je na konferenciji za medije.

Esmail Bagei Foto: Foad Ashtari / SOPA / Sipa Press / Profimedia

Još je rekao da bi svaka intervencija u Ormuskom moreuzu ili Persijskom zalivu dovela do dodatnih komplikacija i dodatno pogoršala rast cena.

"A mi očekujemo od zemalja sveta da postupaju odgovorno", dodao je.

Na pitanje o predstojećoj poseti američkog predsednika Donalda Trampa Kini, rekao je da je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči prošle nedelje posetio Peking i preneo stavove Teherana.

"Kina je potpuno svesna da je ovo bio rat iz nužde. To je bio rat nametnut Iranu. Nije bila vanredna situacija, već nastavak jednostranih akcija Sjedinjenih Država, koje nastavljaju da krše međunarodne zakone i propise", rekao je.

"Za Kinu su stabilnost i bezbednost u Persijskom zalivu, Omanskom zalivu i Dalekom istoku od najvećeg značaja, i Kinezi bi iskoristili priliku da upozore na svaku nepredvidivu meru ili nezakonito delovanje SAD, koje bi nastavilo da ugrožava ne samo regionalnu bezbednost i stabilnost, već i globalnu ekonomsku sigurnost", dodao je.

Povodom odnosa sa UAE, rekao je da je Teheran svestan da su iranski građani "uznemiravani" u Emiratima tokom protekle nedelje.

"Dali smo jasna uputstva našim ambasadama i konzulatima u Dubaiju, i ovde pomno pratimo situaciju u UAE. Svaka akcija koja je u našoj moći biće preduzeta bez odlaganja kako bismo zaštitili naš narod", rekao je.

Na pitanje o američkim sankcijama iračkom ministru zbog navodne veze s Iranom, Bagei je rekao da je to "čin zastrašivanja".