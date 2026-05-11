Kijevtraži konkretan format za razgovore, dok se uz posredovanje SAD priprema razmena zarobljenika po principu "1.000 za 1.000".

Zelenski je upozorio da će Ukrajina odmah odgovoriti ako Moskva obnovi velike napade, naglasivši da svaki pregovarački proces mora doneti trajne bezbednosne garancije.

Ruski predsednik, Vladimir Putin izjavio je da je spreman za stvarne pregovore, prema rečima ukrajinskog predsednika, Volodimira Zelenskog.

Premijer Slovačke Robert Fico i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski

Govoreći u večernjem obraćanju 10. maja, Zelenski je rekao da je Ukrajina već dugo spremna za razgovore i da je sledeći korak određivanje konkretnog formata dijaloga.

- Sada i sam Putin kaže da je konačno spreman za prave sastanke. Malo smo ga pogurali, a za sastanke se pripremamo već dugo, tako da moramo pronaći format. Moramo da okončamo ovaj rat i pouzdano garantujemo bezbednost - rekao je Zelenski.

On je naglasio da pregovori ne smeju samo da zaustave borbe, već i da obezbede trajne bezbednosne garancije za Ukrajinu.

Nakon Parade pobede 9. maja, Putin je izjavio da se rat u Ukrajini "kreće ka svom kraju", ne navodeći vremenski okvir.

Ponovio je tvrdnje da je rusko povlačenje iz Kijeva 2022. godine usledilo na zahtev francuskog predsednika Emanuela Makrona, tvrdeći da su zapadne "globalističke elite" potom odlučile da produže rat.

Govoreći o pregovorima, Putin i njegov pomoćnik Jurij Ušakov rekli su da je slovački premijer Robert Fico preneo interesovanje Zelenskog za razgovore.

Moskva je signalizirala spremnost da bude domaćin sastanka, mada je Putin rekao da bi samit u trećoj zemlji mogao da usledi tek nakon postizanja konačnih dogovora.

Kijev je odbacio Moskvu kao mesto održavanja pregovora, što je Kremlj ranije predlagao. Predsednički savetnik Sergej Leščenko rekao je da su razgovori u ruskoj prestonici "nemogući", a Zelenski je izjavio da je spreman da se sastane sa Putinom na neutralnoj lokaciji.

Ove izjave dolaze usred pokušaja obnove mirovnog okvira koje uz posredovanje SAD predvodi tim predsednika Donalda Trampa.

Sama Parada pobede 9. maja ukazala je na oslabljenu rusku vojnu demonstraciju, bez teške vojne opreme i uz prisustvo severnokorejskih vojnika, dok je Moskva funkcionisala u okviru privremenog ukrajinskog sorazuma o obustavi napada.

Da li Rusija zaista poštuje primirje?

Zelenski je rekao da se Ukrajina dva dana uzdržavala od dalekometnih napada jer Rusija nije izvodila masovne udare. Međutim, naglasio je da na liniji fronta nije bilo stvarne "tišine".

- Ali u područjima na frontu, u zajednicama blizu fronta, nije bilo mira. Rusi nastavljaju ofanzivne aktivnosti u oblastima koje su za njih ključne. Ima granatiranja, bilo je napada dronovima različitih vrsta na frontu - rekao je on.

Prema rečima Zelenskog, tokom vikenda zabeleženo je više od 150 jurišnih operacija, preko 100 granatiranja i gotovo 10.000 udara kamikaza-dronovima.

- Dakle, na frontu ruska vojska ne poštuje tišinu i čak se ne trudi previše da to čini. Sve naše ukrajinske jedinice deluju na isti način, braneći naše položaje onako kako je potrebno“, dodao je.

Kako će Ukrajina odgovoriti ako napadi eskaliraju?

Zelenski je rekao da će Ukrajina nastaviti da odgovara istom merom i upozorio da će svaki povratak velikim ruskim napadima izazvati trenutni odgovor.

- Ubuduće ćemo reagovati na isti način, a ako Rusi odluče da se vrate punom obimu rata, naše sankcije za to biće trenutne i opipljive - rekao je on.

- Udaljenost postaje sve manje važna, to smo pokazali našim dalekometnim pristupom. Ukrajina se po ovom pitanju uvek ponašala jasno i pošteno - dodao je.

Šta se zna o planiranoj razmeni zarobljenika?

Zelenski je takođe potvrdio da su u toku pripreme za veliku razmenu zarobljenika po formuli "1.000 za 1.000". Rekao je da su SAD preuzele garancije za sprovođenje sporazuma.

- Naši kontakti sa američkom stranom u vezi sa garancijama se nastavljaju. Razmena zarobljenika - hiljadu za hiljadu - priprema se i mora biti sprovedena. Te garancije preuzeli su Amerikanci - rekao je on.