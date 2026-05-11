Slušaj vest

U automobil Omara Garsije Harfuča naoružani napadači su 2020. godine ispalili 400 metaka dok je prolazio kroz luksuzni deo Meksiko Sitija.

Zadobio je tri prostrelne rane, ali je preživeo.

Ova priča je ulepšala imidž Harfuča, poznatog meksičkog političara i ministra za bezbednost poznatog po nadimku "Betmen", tako provanog zbog čvrstog pristupa borbi protiv moćnih narko-kartela u zemlji.

AFP navodi da je Harfuč upravo krijumčare droge okrivio za napad.

Navodi se da je ovaj 44-godišnjak, sin popularne glumice iz meksičkih telenovela Marije Sorte, nakon tog neuspelog atentata postao neka vrsta narodnog superheroja u zemlji iscrpljenoj nasiljem, pošto ima odgovarajući i izgled i ponašanje.

Francuska agencija navodi da je Harfuč visok, zgodan i moderan, a njegovo nasmejano lice, koje kao da je sa kastinga za filmsku ulogu, može da se vidi na majicama, ćebadima, jastucima i peškirima na tezgama širom Meksiko Sitija.

Sve veća popularnost Harfuča podstakla je glasine da će on biti imenovan za potencijalnog kandidata vladajuće stranke Morena koiju predvodi predsednica Klaudija Šejnbaum, kako bi je nasledio na izborima za šefa države 2030. godine.

1/6 Vidi galeriju Omar Garsija Harfuč zvani "Betmen", ministar bezbednosti Meksika i mogući predsednički kandidat na izborima 2030. Foto: MADLA HARTZ/EFE, MARIO GUZMAN/EFE, ISAAC ESQUIVEL/EFE

Ali on je takođe pod snažnim pritiskom administracije američkog predsednika Donalda Trampa da učini još više kako bi zaustavio krijumčarenje droge preko granice Meksika i SAD.

Harfučov javni imidž – delimično izgrađen na zvaničnom smanjenju broja ubistava u Meksiku – osvojio je mnoge, iako on sam ne može da se identifikuje s običnim stanovnicima te zemlje.

Meteorski uspon i optužbe za veze sa kartelom

Harfuč je rođen u Kuernavaki u februaru 1982, odgajala ga je samo majka, ali je rođen sa politikom i vojskom u krvi.

Njegov otac Havijer Garsija Paniagva bio je na čelu zastrašujuće meksičke političke policije tokom "prljavog rata" 70-ih gdina prošlog veka, kada je optuživan za mučenja.

Marija Sorte, majka Omara Garsije Harfuča Foto: Instagram

Deda mu je bio ministar odbrane u vreme kada je meksička vojska otvorila vatru na studente koji su demonstrirali u Tlatelolku 1968. godine.

Harfuč ima diplomu prava i javne bezbednosti, a započeo je karijeru 2008, deset godina nakon smrti oca.

Maribel Servantes kaže da ga je upoznala kada se pridružio sada raspuštenim saveznim policijskim snagama, gde mu je bila šefica pošto se nalazila na čelu obaveštajne službe.

1/16 Vidi galeriju Rat meksičke vojske i narko-kartela Foto: Printksin, Printskrin

Po njenim rečima, Harfuč je voleo "ulicu" i i radije bi "išao u operacije" nego da obavlja kancelarijski posao.

Tokom vremena koje je proveo kao koordinator savezne policije u državi Gerero bio je pod istragom zbog postupanja u slučaju nestanka 43 studenta 2014. godine.

Njih su navodno oteli trgovci drogom u dosluhu sa korumpiranom policijom, a to je slučaj koji se smatra jednim od najgorih zločina nad ljudskim pravima u Meksiku.

Neki svedoci optužili su Harfuča da je bio na platnom spisku kartela za koji se veruje da stoji iza tih nestanaka, što je on više puta odlučno negirao.

Kiša metaka

Na kraju je postao direktor odeljenja za krivične istrage u kancelariji meksičkog državnog tužioca.

Herardo Rodrigez, stručnjak za nacionalnu bezbednost koji se sastao sa Harfučom 2018, kazao je da je on "težio profesionalizaciji, modernizaciji obaveštajne agencije kako bi se bavila zločinima".

Sledeće godine, imenovan je za šefa bezbednosti Meksiko Sitija, u vreme kada je Šejnbaum bila gradonačelnica prestonice.

Osnovao je elitnu policijsku jedinicu obučenu u SAD koja je imala proširena istražna i operativna ovlašćenja i posedovala vojno oružje, što je model koji će Harfuč kasnije preneti i na savezni nivo.

1/6 Vidi galeriju Meksička državna policija Foto: José Luis de la Cruz/EFE

Stopa manjih krivičnih dela je opala, kao i stopa ubistava, barem prema zvaničnim podacima, iako su neki osporavali brojke kao navodno nameštene u korist vlasti.

Izveštaji o policijskim zloupotrebama takođe su porasli tokom tog vremena, što je izazvalo kontroverze.

Zatim je usledio pokušaj atentata – zvanično pripisan kartelu Halisko Nova generacija – koji je promenio Harfučov svakodnevni život.

U toj pucnjavi su poginula dvojica njegovih pratilaca i prolaznik.

Meksička predsednica Klaudija Šejnbaum i ministar bezbednosti Omar Garsija Harfuč Foto: Ginette Riquelme/AP

Harfuč je bio primoran da se preseli u stan koji se nalazi u zgradi Ministarstva bezbednosti, zbog čega je uglavnom bio izolovan od svoje porodice.

- Takav napad obeležava vas za ceo život, obeležava vas u smislu posvećenosti - rekao je Rodrigez za AFP, prenosi Jahu njuz.

Šta donosi budućnost

Kada je Šejnbaum pobedila na predsedničkim izborima i preuzela vlast 2024. godine, dovela je Harfuča u saveznu vladu i postavila ga za ministra bezbednosti.

Zajedno su odustali od politike izbegavanja sukoba poznate kao "zagrljaji, a ne meci", koju je sprovodio njen prethodnik Andres Manuela Lopez Obrador i težili su otvorenoj saradnji sa bezbednosnim agencijama SAD.

1/5 Vidi galeriju Gvadalahara - rat protiv narko-kartela Foto: Ulises Ruiz / AFP / Profimedia, ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

Harfuča je, prema Servantesu, obučavao američki Federalni istražni biro (FBI), a i sada se često sastaje sa bezbednosnim zvaničnicima iz Vašingtona kako bi razgovarali o borbi protiv narkotika.

Navodi se da njegov uspeh i moguća politička budućnost delimično zavise od rezultata njihovog intenziviranog obračuna sa organizovanim kriminalom.

Harfučova popularnost dostigla je nove visine u februaru kada je najtraženiji meksički narko-bos Nemesio "El Menčo" Osegera, ubijen u vojnoj operaciji.

1/9 Vidi galeriju Jutro posle haosa u Meksiku izazvanog ubistvom narko-bosa "El Menča", vođe kartela Halisko nova generacija Foto: Armando Solis/AP, MARIO GUZMAN/EFE, Alejandra Leyva/AP

To što je Šejnbaum ustavom ograničena na jedan šestogodišnji predsednički mandat, otvara vrata upravo "Betmenu".

Visoki policijski zvaničnik koji je sarađivao sa Harfučom i koji je želeo da ostane anoniman kazao je da bi njegova kandidatura za predsednika bila gubitak za bezbednosnu zajednicu u Meksiku.

1/3 Vidi galeriju Halisko kartel ubistvo El Menča Foto: Alejandra Leyva/AP