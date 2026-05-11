Dobitnica Nobelove nagrade za mir i aktivistkinja Narges Mohamadiprebačena je u bolnicu u Teheranu više od nedelju dana nakon što je kolabirala u zatvoru, saopštila je u nedelju njena fondacija.

Do njenog premeštanja došlo je nakon višednevnih apela porodice i drugih koji su njeno stanje opisivali kao kritično.

Fondacija je navela da joj je izvršenje zatvorske kazne privremeno obustavljeno uz kauciju. Nije jasno na koliko dugo je kazna suspendovana, dodala je fondacija.

Narges Mohamadi

Mohamadi je bila zatvorena u zatvoru Zandžan od decembra. Dva puta je izgubila svest i 1. maja prebačena je u lokalnu bolnicu.

U saopštenju njene fondacije, koje je podeljeno sa agencijom AP, navodi se da privremena obustava kazne nije dovoljna i da je Mohamadi potrebna trajna, specijalizovana nega.

U saopštenju se dodaje da "moramo osigurati da se nikada ne vrati u zatvor kako bi služila preostalih 18 godina kazne. Sada je vreme da zahtevamo njeno bezuslovno oslobađanje i odbacivanje svih optužbi".

Narges Mohamadi

Njen advokat iz Irana, Mostafa Nili, napisao je na društvenim mrežama da je nalog za transfer izdat nakon odluke Organizacije za sudsku medicinu - državnih medicinskih veštaka - "koja je navela da joj je, zbog brojnih bolesti, potrebno dalje lečenje van zatvora i pod nadzorom njenog medicinskog tima". Iranske vlasti za sada nisu komentarisale slučaj.

Njen brat Hamidreza Mohamadi, koji živi u Oslu u Norveškoj, rekao je da su medicinski veštaci ranije preporučili njen transfer u Teheran, ali da je odluka blokirana. Za to je okrivio iransku obaveštajnu službu.

- Sada osećam olakšanje. Mogu lakše da dišem - rekao je njen brat u poruci za AP.

Ova 53-godišnja aktivistkinja za ljudska prava i prava žena dobila je Nobelovu nagradu 2023. godine dok je bila u zatvoru, a tokom karijere više puta je hapšena. Njeno sadašnje zatvaranje počelo je nakon hapšenja u severoistočnom iranskom gradu Mašhadu.

Porodica Mohamadi navela je da joj se zdravstveno stanje pogoršavalo u zatvoru, delom zato što je brutalno pretučena tokom hapšenja.

U martu je doživela srčani udar, a još pre zatvaranja imala je krvni ugrušak u plućima, zbog čega su joj potrebni lekovi za razređivanje krvi i stalni nadzor.

Narges Mohamadi

Prema rečima njenog brata, otkako je smeštena na odeljenje intenzivne kardiološke nege bolnice u Zandžanu, njen krvni pritisak oscilira između ekstremno niskog i veoma visokog, prima kiseonik kako bi mogla da diše i ne može da govori.